В РФ отменяется налогообложение для реэкспорта товаров

Москва, , 10:59 — REGNUM Правительственный закон о нулевой ставке для реэкспорта товаров, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Таким образом, с товаров, которые будут вывезены с территории РФ по процедуре реэкспорта, не будет взиматься налог на добавленную стоимость (НДС). Ставка налога составит 0%.

Нововведение коснется товаров, которые ввозятся в РФ по таможенной процедуре свободной таможенной зоны.

Налогоплательщики также смогут применять нулевую ставку НДС при экспорте таких товаров. Налоговая льгота также коснется отдельных работ, связанных с перевозкой и транспортировкой реэкспортируемых товаров.

Кроме того, с 1 января 2019 года в РФ появится упрощенный порядок подтверждения обоснованности применения «нулевой» ставки НДС в отношении услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении в пределах РФ.

При этом закон запрещает использовать разные ставки налога в зависимости от покупателя товара.