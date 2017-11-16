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В РФ вводится система международного обмена финансовой информацией

Экономика

За отказ предоставлять данные грозит штраф

Москва, 16 ноября 2017, 10:58 — REGNUM  Правительственный закон, устанавливающий процедуру обмена финансовой информацией между налоговыми органами РФ и других стран, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Теперь налоговые органы РФ смогут заключать с уполномоченными органами других стран соглашения об обмене финансовой информации в налоговых целях.

Крупные транснациональные компании с выручкой более 50 млрд рублей за финансовый год должны будут представлять в налоговые органы страновые отчеты. Речь идет об отчетах с информацией о том, как налоговый учет компании ведется на территории каждого государства, в бюджет какой страны уплачиваются налоги и в каком размере, а также, какую деятельность выполняет зарубежная часть российской транснациональной компании.

Кроме того, закон обязывает участников финрынка предоставлять финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые не являются резидентами РФ.

За нарушение закона и отказ в предоставлении определенной информации правительство вводит административное наказания — организациям грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия присоединяется к мировому обмену финансовой информацией

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Макроэкономика России

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