В РФ вводится система международного обмена финансовой информацией

Москва, , 10:58 — REGNUM Правительственный закон, устанавливающий процедуру обмена финансовой информацией между налоговыми органами РФ и других стран, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Теперь налоговые органы РФ смогут заключать с уполномоченными органами других стран соглашения об обмене финансовой информации в налоговых целях.

Крупные транснациональные компании с выручкой более 50 млрд рублей за финансовый год должны будут представлять в налоговые органы страновые отчеты. Речь идет об отчетах с информацией о том, как налоговый учет компании ведется на территории каждого государства, в бюджет какой страны уплачиваются налоги и в каком размере, а также, какую деятельность выполняет зарубежная часть российской транснациональной компании.

Кроме того, закон обязывает участников финрынка предоставлять финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые не являются резидентами РФ.

За нарушение закона и отказ в предоставлении определенной информации правительство вводит административное наказания — организациям грозит штраф до 500 тыс. рублей.

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