Алтайский гарантийный фонд претерпит трансформацию

Барнаул, , 12:44 — REGNUM В устав Алтайского гарантийного фонда, призванного обеспечивать равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам посредством предоставления финансовых поручительств, внесены изменения, свидетельствующие о предстоящей трансформации его деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, судя по информации, озвученной на заседании Совета фонда, речь идёт об объединении всех объектов инфраструктуры поддержки на одной площадке.

«Изменения обусловлены очередным этапом планомерной работы по совершенствованию действующей в крае системы инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Они полностью отвечают тренду, продвигаемому в нынешнем году на федеральном уровне: содействие бизнесу по принципу «единого окна». Это позволит не только обеспечить необходимую координацию объектов инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства, но и оптимизировать управленческую структуру, снизить бюджетные расходы на обеспечение их деятельности, консолидировать финансовые, трудовые, информационные ресурсы, обеспечить единые стандарты работы и достижение общих целей региональной политики в сфере малого и среднего бизнеса», — пояснил первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев.

Напомним, в Алтайском крае существует несколько институтов сопровождения бизнес-проектов, оказывающих сервисные услуги для бизнеса: Центр поддержки предпринимательства, Центр экспорта, Центр кластерного развития, Многофункциональный центр и другие.

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Предполагается, что объединение этих функций на базе Алтайского гарантийного фонда, который является финансово устойчивой организацией, позволит расширить спектр предоставления услуг малому бизнесу. По словам исполнительного директора фонда Антона Слободчикова, в их число войдет информационно-консультационное содействие начинающим и действующим предпринимателям, услуги бизнес-инкубирования, поддержка экспортно ориентированных компаний, сопровождение социальных предпринимательских проектов, продвижение инициатив субъектов бизнеса, в том числе в СМИ, и другие.

«Вчера только дан старт преобразованиям. Пока могу сказать, что наша поддержка (гарантиями) (в том числе, аграриям) сохраняется в полном объеме и только усиливается за счет возможности согарантии с МСП-банком и Корпорацией МСП и отдельных преференций для сельхозкооперции», — отметил сегодня Антон Слободчиков в интервью ИА REGNUM.

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Президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков вносимые изменения приветствует.

«Следуя общероссийскому тренду по объединению объектов инфраструктуры в числе первых регионов страны, Алтайский край обеспечивает на своей территории внедрение передовых практик совершенствования деловой среды и опережающее развитие сектора малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул он.

Между тем, судя по результатам работы некоммерческой организации «Алтайский гарантийный фонд» с начала 2017 года, фонд уверенно входит в тройку лидеров среди региональных гарантийных организаций, осуществляющих деятельность на территории Сибирского федерального округа. По показателям прироста портфеля поручительств фонд занимает 2 место среди 12 РГО, 3 место по показателям объема выданных поручительств и размеру гарантийных активов.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста количества заключенных договоров поручительства составил 163% (предоставлено 52 поручительства), объема предоставленных поручительств — 369% (348,8 млн. руб.), размера привлеченных в экономику региональных предприятий кредитных ресурсов — 231% (865,68 млн. руб.).

Как уже сообщало ИА REGNUM, банками-партнерами фонда являются 16 кредитных учреждений, действующих на территории региона.

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