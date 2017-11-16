Нефть нервируют американские сланцевики

Москва, , 10:03 — REGNUM Нефть сорта Brent 15 ноября воздержалась от развития медвежьего импульса и даже смогла немного прибавить в весе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Попытки дальнейшего снижения ограничились уровнем $61,30, и торги завершились немногим ниже отметки $62, попытки возвращения за пределы которой пока безуспешны — еще свежи в памяти удручающие прогнозы МЭА.

«После масштабных распродаж замедление импульса с технической точки зрения выглядело вполне логичным. Свою лепту внес отчет vинэнерго США, который указал на увеличение запасов углеводородов на 1,8 млн баррелей, что гораздо скромнее оценки API, отразившей скачок на 6,5 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

Позитивным моментом отчета стал рост загруженности НПЗ на 1,4% при прогнозе повышения на 0,85%. Это может сулить как минимум замедление роста запасов или их сокращение. Впрочем, добыча продолжила расти, хотя и более скромными темпами — на прошлой неделе производство увеличилось на 0,26% или на 25 тыс. баррелей в сутки.

«Однозначной американскую статистику назвать нельзя. Но в цифрах определенно прослеживаются риски дальнейшего повышения буровой и производственной активности на сланцевых месторождениях, и это один из самых тревожных факторов для Brent, которая уже учла в цене продление сделки ОПЕК+ и больше не видит поводов для роста после того, как геополитические страсти отошли на задний план», — пояснил Мащенко.

По его мнению, в краткосрочной перспективе активу необходимо отвоевать уровень $62, что ослабит давление на цены. Помимо внутренних факторов рынка нефти следует также обращать внимание на динамику доллара, которая также влияет на движения нефтяных котировок.

«Ослабление доллара помогло Brent удержаться от дальнейшего падения. И если медведи в сырьевом сегменте не поднимут новую волну продаж, потенциальное сохранение невнятных и неуверенных настроений по доллару способно помочь котировкам черного золота как минимум удержаться на плаву», — считает эксперт.

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