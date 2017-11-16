У Сахалина забрали 75% нефтегазовых доходов

Южно-Сахалинск, , 12:11 — REGNUM 75% доходов по Соглашению о разделе продукции (СРП) по проекту Сахалин-2 будут перераспределены в пользу федерального центра. Сахалинской области останется 25% доходов. Возврат 50% от изъятых 75% в региональный бюджет в виде субвенций определит закон «О бюджете РФ», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Бюджет Сахалинской области на 2018 год принят без дефицита. Доходы и расходы бюджета совпадают — 111,2 млрд рублей. Бюджет будет, как и в прежние годы социальным. По-прежнему очень много средств будет расходоваться на социальную поддержку — на эти цели запланировано потратить 22 млрд рублей. Различными мерами социальной помощи будет охвачено порядка 200 тыс. сахалинцев и курильчан при численности населения Сахалинской области немногим более 487 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года минфин Сахалинской области, отчитываясь перед депутатами Облдумы, констатировал, что бюджет региона теряет доходы от нефтегазового сектора. В 2016 году поступило 93 млрд, в 2015 — 169, в 2018 ожидается только 36 млрд. Это меньше, чем в 2012 году, когда в казну региона от нефтегазовых проектов по СРП поступило 37 млрд рублей.

Госдума РФ поручила Счетной палате России проверить эффективность деятельности органов государственной власти и компаний — операторов по реализации действующих Соглашений о разделе продукции по Сахалин — 1 и Сахалин — 2. Проведенные ранее проверки в отношении этих СРП выявляли нарушения.

Известие о перераспределении доходов от СРП по проекту Сахалин-2 стало для островных властей и жителей региона полной неожиданностью — они узнали об этом из СМИ. Это по сей день вызывает многочисленные возмущения и протесты.

В четверг, 15 ноября, КПРФ провело пикет в Южно-Сахалинске в знак несогласия с перераспределением средств.

Между тем, эксперт ИА REGNUM кандидат экономических наук Максим Кривелевич полагает, что ничего страшного в ситуации нет.

«Регион не пустили по миру, бюджет бездефицитный, не стоит делать из этого трагедию», — считает экономист.

Многие эксперты полагают, что для осуществления многочисленных сахалинских проектов и повышения инвестиционной привлекательности необходимо решить проблему транспортной доступности. Этим сейчас и заняты федеральные власти: по распоряжению президента РФ Владимира Путина начата масштабная реконструкция береговой инфраструктуры портов Ванино (материк) и Холмск (Сахалин) — паромной переправы. Строятся два новых парома для линии Ванино — Холмск, заказаны проекты грузопассажирских судов для линии Курилы — Сахалин — Петропавловск — Камчатский. Реанимирован проект транспортного перехода Сахалин — материк — в стадию реализации проект должен вступить до 2025 года.