Ивановские предприятия получат льготы по налогу на имущество

Иваново, , 09:25 — REGNUM Льготы по уплате налога на движимое имущество для предприятий планируется ввести в 2018 году в Ивановской области. Об этом заявил врио губернатора региона Станислав Воскресенский, комментируя введение нового налога.

«Меня часто руководители предприятий об этом спрашивали — вопрос касается налога на движимое имущество. Вы знаете, на федеральном уровне сейчас на эту тему принято такое решение, что налог этот в следующем году все-таки будет, но регионам дано право такую льготу ввести. В Ивановской области в следующем году мы планируем ввести такую льготу для наших предприятий», — цитирует Воскресенского газета «Ведомости».

"Считаю, что мы должны ответственно себя вести перед инвесторами. Многие наши ивановские предприятия в сфере машиностроения, текстильной промышленности, сельхозпредприятия и другие заложили определенные инвестиционные программы. Мы должны вести себя порядочно и ответственно. Поэтому льготу на движимое имущество мы сохраним», — добавил Воскресенский.

Отметим, что сейчас организации освобождены от уплаты налога на движимое имущество, принятое на баланс с 1 января 2013 года в качестве основного средства производства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 ноября, Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект, вводящий новую систему налогообложения по нескольким направлениям. В том числе документ предусматривает право для субъектов РФ устанавливать дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество организаций, в том числе и полностью отменять его. Налоговые ставки, которые субъекты устанавливают на движимое имущество, не смогут превышать 1,1%.