На резервные источники воды Чувашия потратит 300 млн рублей

Чебоксары, , 09:22 — REGNUM В Чувашии в 2020—2025 годы планируют израсходовать более 300 млн рублей на формирование перечня городов и районов, где будут запасы питьевой воды для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Соответствующий проект постановления разработан минприроды республики и вынесен на публичные слушания, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Будет сформирован перечень населённых пунктов, где в случае возникновения чрезвычайной ситуации жители республики будут обеспечены питьевой водой за счёт поверхностных вод. Согласно документу, к ним предлагается отнести города Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, посёлки Ибреси и Буинск Ибресинского района, посёлок Киря Алатырского района, а также село Порецкое Порецкого района.

Также актуализируется перечень месторождений подземных вод, резервируемых в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового снабжения в случае ЧС. Проектом постановления определены 26 месторождений подземных вод, разведанных как за счёт бюджетов всех уровней, так и за счёт средств недропользователей. Из них по трём объектам на администрацию Чебоксар, Новочебоксарска и Порецкого района возлагается обязанность по разработке проектов зоны санитарной охраны и проектов по обустройству водозаборных сооружений, остальные 23 — за счёт средств недропользователей. По расчётам, местным бюджетам потребуется на эти цели 10 млн рублей.

По данным минприроды Чувашии, на реализацию мероприятий из республиканского бюджета необходимо выделить 300 млн рублей в период с 2020 по 2025 годы. Какие именно мероприятия будет проводить республика, не сообщается.