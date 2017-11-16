Вторая попытка: В Якутии снова отменяют графу «против всех»

Якутск, , 11:42 — REGNUM В Госсобрание Якутии снова внесён законопроект, которым предлагается убрать из бюллетеней на муниципальных выборах республики графу «против всех». Документ уже был рассмотрен и одобрен на заседание комитета по госстроительству и законодательству, против проголосовали только двое, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября депутат парламента республики Иван Шамаев.

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По его словам, предложение убрать графу «против всех» внёс депутат Дмитрий Семёнов, и оно уже включено в повестку запланированного на 22 ноября заседания Госсобрания.

«Необходимость этой графы в бюллетене для голосования очевидна, — уверен Иван Шамаев. — Тем не менее, кому-то она сильно мешает».

Депутат напомнил ситуацию, когда в Олёкминске 10 сентября 2017 года кандидат «против всех» набрал чуть меньше 43%, а претендент в главы Наталья Антонова — меньше 19%.

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«Получилось, что графа «против всех» спасла город от главы с таким низким рейтингом. Когда кто-то начинает причитать о зря потраченных деньгах на несостоявшихся выборах, хочется спросить: а вы знаете во сколько десятков или сотен миллионов, а то и миллиардов рублей обойдутся те бездарные главы, которым мы откроем дорогу этим законом? Обращаюсь ко всем здравомыслящим людям, депутатам, избирателям. Остается чуть больше недели до пленарного заседания. Давайте сделаем все возможное, чтобы люди имели возможность сказать: вот такие главы нам не нужны! Тогда и власть вынуждена будет подходить к выборам серьезно, и население отнесётся ответственно», — призвал Иван Шамаев.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Якутии уже голосовали за отмену графы «против всех», 30 мая 2017 года поддержав эту инициативу от избиркома республики. Необходимость таких законодательных изменений была аргументирована равнением на большинство — в России осталось всего несколько регионов, где можно не выбирать кандидата, а также недавними протестными выборами в Якутии и необходимостью нести расходы на повторное голосование.

Однако ЦИК РФ счёл, что отмену графы «против всех» в республике осуществили некорректно, а закрепивший эти изменения региональный закон противоречит федеральному законодательству. В связи с этим бюллетени на выборах 10 сентября 2017 года по-прежнему предоставляли возможность жителям Якутии не поддержать ни одного из кандидатов на муниципальном голосовании.

В итоге 10 сентября 2017 года на выборах главы Якутска всех кандидатов забраковали 11% пришедших на избирательные участки горожан, а в городе Олёкминск в этот же день «против всех» проголосовали 42,8% избирателей. В Удачном галочки в протестной графе поставили 11,4% голосующих, в Нерюнгри — 9,6%, в Ленске — 7,74%.