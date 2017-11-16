На Москву-реку зимой впервые выйдут спасательные катера-вездеходы

Москва, , 08:55 — REGNUM В зимнее время на Москву-реку впервые выйдут спасательные катера-вездеходы. Новые суда могут пройти не только по гладкому, но и по колотому льду, сообщается на портале мэра Москвы.

По Москве-реке начнут курсировать пять новых спасательных катеров-вездеходов. На этих судах спасатели будут патрулировать места зимней рыбалки.

При этом отмечается, что спасатели будут патрулировать не только акваторию Москвы-реки, но и в другие городские водоемы.

Современные суда на воздушных подушках «Славир-9» и «Славир-6» работают при температуре до — 35 градусов и способны развивать на льду скорость до 70 км в час.

Вездеходы оснащены всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, средствами для оказания первой помощи до приезда скорой.

Салон спасательного катера-вездехода вмещает от шести до девяти человек.

Всего этой зимой патрулировать водоемы Москвы будет 21 спасательный катер на воздушной подушке, 16 из них не являются вездеходами.

Как сообщало ИА REGNUM, зимняя навигация в Москве началась 9 ноября. По Москве-реке начали курсировать теплоходы ледового класса с усиленным корпусом.

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