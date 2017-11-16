Россия может ограничить ввоз говядины и свинины из Бразилии

Москва, , 08:47 — REGNUM В случае повторного обнаружения в бразильском мясе запрещенной добавки для роста мышечной массы Россельхознадзор может запретить все поставки говядины и свинины из Бразилии, сообщила 15 ноября официальный представитель службы Юлия Мелано.

«Введение запрета предполагается (распространить) на все бразильские предприятия по свинине и говядине», — цитирует ТАСС Мелано.

Она добавила, что до 17 ноября планируется подтвердить наличие или отсутствие в мясе рактопамина. В случае положительного результата будет введен полный запрет на поставку свинины и говядины из Бразилии.

Отметим, что сведения об обнаружении в мясе рактопамина появились в созданной Россельхознадзором информационной системе «Ветис». Продукция с содержанием указанной добавки поставлялась в Россию с четырех бразильских предприятий.

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Ранее представители службы сообщали, что использование рактопамина в свиноводстве позволяет увеличить среднесуточный привес на 10%, при этом потребление кормов животными снижается на 6%.

Рактопамин на последней стадии откорма свиней расщепляет жиры и способствует интенсивному наращиванию мышц.

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