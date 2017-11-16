Путин проведёт совещание по вопросам развития комплекса «Звезда»

Москва, , 07:53 — REGNUM Сегодня. 16 ноября, президент России Владимир Путин проведёт совещание по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда», сообщается на сайте Кремля.

На совещании в Кремле планируется обсудить перспективный план загрузки предприятия до 2035 года.

В этот же день президент РФ примет участие в торжественном открытии первой глобальной конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Тема конференции «Ликвидировать туберкулёз в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в начале сентября побывал с ознакомительным визитом на судостроительный комплекс «Звезда».

По словам российского лидера, нефтяные компании должны увеличивать число заказов на дальневосточной судоверфи, её потенциал позволяет принимать эти заказы.

Напомним, запуск первой очереди судостроительного комплекса «Звезда» состоялся в сентябре 2016 года. Он станет выпускать суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, суда ледового класса, элементы морских платформ и другие виды морской техники.

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