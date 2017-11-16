Рубль останется под давлением

Москва, , 07:22 — REGNUM Торги на Мосбирже 15 ноября открылись ростом по курсам доллара и евро. Участники рынка отреагировали продажами рубля на подешевевшую нефть на торгах в Азии. Курс доллара повысился до 60,92 руб., курс евро — до 71,57 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Рубль у доллара отыграл потери в течение нескольких минут, поскольку он оказался под давлением после открытия торгов в Европе. У евро рубль отыграл потери на американской сессии на фоне восстановления цен на нефть и ослабления евро на рынке Форекс после публикации статистики в США.

Сегодня, 16 ноября, нефть торгуется в небольшом плюсе. Торги на Мосбирже должны открыться спокойно. Тенденция к ослаблению национальной валюты сохраняется, а вчерашний флэт в диапазоне 60,00 — 60,44 руб. можно расценить как подготовку покупателей к новому наступлению.

Давление на рубль сохранится из-за провального аукциона Минфина РФ, роста внутреннего спроса на иностранную валюту для выплаты внешнего долга, а также вероятного расширения санкций.

Минфин на вчерашних аукционах разместил ОФЗ на сумму 14 млрд рублей из запланированных 20 млрд руб. Не удалось полностью продать ОФЗ с датой погашения 16 ноября 2022. Зарубежные инвесторы заняли выжидательную позицию и не хотят сейчас покупать облигации. По курсу доллара ожидаю дальнейшее повышение до 60,90 руб., курсу евро — до 72 руб.

Напомним, 15 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 2 коп. (-0,04%), до 60,21 руб., курс евро повысился на 2 коп. (+0,03%), до 71,05 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-26,29%), евро/рубль — 333,6 млн евро (-11,62%).

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