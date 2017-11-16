Благовещенск, , 06:38 — REGNUM Доходы бюджета Амурской области в 2018 году увеличатся на 3% по сравнению с показателем текущего года. Соответствующий прогноз был озвучен на заседании профильного комитета регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По предварительным данным, налоговые и неналоговые доходы казны в 2018 году составят 27 523 319,9 тыс. рублей, что на 1 088 485,0 тыс. рублей или на 3% выше аналогичного показателя казны 2017 года.

Основная часть доходов или 82,4% обеспечивается поступлениями по трём налогам. Объём поступлений по налогу на доходы физических лиц составит 31,6%, по налогу на прибыль — 27,4%, по налогу на имущество — 23,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на встрече губернатора Амурской области Александра Козлова и председателя ФОМС Натальи Стадченко было озвучено, что до конца 2017 года средняя зарплата врачей в регионе вырастет почти до 60 тыс. рублей.