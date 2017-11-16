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ЦБ призвал россиян не скупать новые купюры по цене выше номинала

Экономика

Тираж банкнот не ограничен

Владивосток, 16 ноября 2017, 05:47 — REGNUM  Граждан России призывают не приобретать у спекулянтов по завышенной цене новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. В Дальневосточном главном управлении Центробанка отметили, что купюры не являются памятными, и их тираж не ограничен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В официальном заявлении Дальневосточного главного управления Банка России говорится, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными — их будут вводить в обращение постепенно, тираж не ограничен. Кроме того, новые банкноты можно получить при совершении расчётных операций в банках Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в обращение новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей поступили 12 октября, после чего на интернет-площадках стали появляться объявления о продаже купюр по цене выше номинала.

Массовый выпуск банкнот, на которых изображены символы Приморского края, Амурской области и Севастополя, планируется в декабре.

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