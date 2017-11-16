Казанский банкрот «Анкор банк» начнёт выплаты 23 ноября

Казань, , 05:32 — REGNUM Сумма претензий к казанскому «Анкор банку», который лишился лицензии в один день с «Татфондбанком» и «ИнтехБанком», превысила 6,887 млрд рублей. Требования выдвинули 805 заявителей, но включены в реестр только 740 из них, сумма утверждённой задолженности на начало ноября 2017 года — более 5,613 млрд рублей. С 23 ноября и вплоть до 28 февраля 2018 года кредиторам первой очереди планируется выплачивать 0,38% от суммы установленных требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К первой очереди относят 460 кредиторов, которым банк, признанный банкротом в апреле 2017 года, задолжал свыше 5,247 млрд рублей. В списке также есть 34 кредитора, чьи требования на сумму свыше 60,063 млн рублей конкурсный управляющий должен удовлетворить после реестра.

Между тем в выплате свыше 694,779 млн рублей заявителям было отказано, ещё по 22,969 млн рублей требования находятся на рассмотрении.

Напомним, «Анкор банк» лишился лицензии в начале марта 2017 года. ЦБ РФ аргументировал своё решение низким качеством активов банка, которое не генерирует достаточный денежный поток. Более того, компания не смогла своевременно выполнить свои обязательства перед кредиторами. В связи с этим 10 апреля 2017 года «Анкор банк» был обанкрочен. Следующее заседание Арбитражного суда РТ по вопросу продления или завершения банкротной процедуры состоится 10 апреля 2018 года.

Уже в конце июня в официальном сообщении регулятора фигурировали подробности разорения казанского банка. Указывалось, что его ссудный портфель был низкого качества из-за кредитования заёмщиков с сомнительной платёжеспособностью, которые не могли выполнять свои обязательства. Проверка также выявила сделки с ценными бумагами, которые были проведены перед самым отзывом лицензии. ЦБ РФ заявил о признаках вывода активов, но оценивать в правовом поле эти действия будет Генпрокуратура РФ, куда были отправлены материалы проверки.

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