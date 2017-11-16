Анна Мейзер, , 00:57 — REGNUM

Консул: «Россия не может конкурировать с Клайпедой»

Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина, Россия пока не может конкурировать с Клайпедским портом. Об заявил почетный консул Белоруссии в Клайпеде Николай Логвин 13 ноября интервью RuBaltic.

«Российские власти преимущественно говорят о нефти и наливных грузах, а в Клайпедском порту основную долю белорусских грузов занимают химические и минеральные удобрения. Нефть же идет на латвийские порты», — отметил консул.

По его словам, в ближайшей перспективе переориентировать грузы на РФ невозможно — сегодня Россия говорит о готовности снизить тарифы на перевозки, но эта инициатива имеет лишь второстепенное значение. Основная составляющая — это быстрая перевалка, хранение, складирование, экспедирование и фрахт судов. По этим показателям Россия пока проигрывает в конкуренции с прибалтийскими портами, подчеркнул Логвин.

2 Žiedas Клайпеда

Консул уверен, что теоретически переориентировать грузы в Россию возможно, но практически сделать это «крайне сложно». Хотя сейчас Белоруссия и Россия активно работают в этом направлении, что должно принести свои плоды. Однако в ближайшем будущем белорусские грузы не покинут ни Литву, ни Латвию.

Белоруссия может переориентировать часть грузов на Латвию, такой вариант исключать нельзя, но есть одно «но» — основное место в Клайпедском порту занимают минеральные и химические удобрения. Отмечается, что «Беларуськалий» уже инвестировал значительные средства, заключив долговременные соглашения. «Бросать всё ради политики» и уходить из Литвы, по мнению Логвина, крайне невыгодно, поэтому переориентировка этого сегмента белорусских грузов на Ригу или Вентспилс маловероятна.

«Я склоняюсь к тому, что руководство Белоруссии сделает выбор в пользу Латвии по политическим мотивам. Сегодня Рига прилагает множество усилий к тому, чтобы укрепить партнерство с Беларуссией. Кроме этого, власти Латвии, в отличие от первых лиц Литвы, не кричат о том, что строящаяся Белорусская АЭС несет «страшную» угрозу,» — заявил Логвин.

Он также обратил внимание на то, что риторика Дали Грибаускайте в адрес руководства Белоруссии очень жесткая и в некотором смысле оскорбительная, что накладывает отпечаток на двусторонние связи и тормозит сотрудничество.

Как неоднократно отмечало ИА REGNUM, Латвия и Эстония стараются сблизиться с Белоруссией, пытаясь перетянуть транзит на себя и загрузить свои портовые мощности, которые простаивают после вывода российских грузов. Литва, которая долгое время была практически монополистом по перевалке белорусских грузов, в данной ситуации может оказаться вне игры. Руководство Белоруссии уже не раз выражало публичное недовольство и угрожало перевести белорусский транзит в порты Латвии из-за истеричной позиции Литвы по строительству Белорусской АЭС.

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Как спасти Каспий?

Кабинет министров РФ утвердил Стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Соответствующее распоряжение от 8 ноября 2017 года было опубликовано на официальном сайте правительства.

Стратегию, подготовленную Минкавказом, планируется реализовать в три этапа: первый (подготовительный) — до 2020 года, второй (основной) — до 2025 года и третий (перспективный) — до 2030 года. Согласно справке к документу, реализация Стратегии и выполнение её показателей позволит к 2030 году обеспечить объемы экспорта зерна через порты Каспийского бассейна до 7 млн тонн, объемы грузопотока по прочим сухим грузам — до 7 млн тонн; привлечь российский туристический поток в Каспийский регион в объеме до 30 тыс. человек в год и создать более 2 тыс. новых рабочих мест.

На сегодняшний момент порты Каспийского бассейна переживают не лучшие времена. Несмотря на общий рост грузооборота морских портов России, на Каспии было зафиксировано падение показателей более чем на треть.

4 Penyulap Каспий

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За указанный период в портах Каспийского бассейна было перегружено 3,1 млн тонн грузов (снижение на 35,3%), из них сухогрузов — 2,2 млн т (-9,8%), наливных — 0,9 млн т (-61,4%). Наибольшее снижение динамики зафиксировано в порту Махачкала — на 58,3%. В Астрахани падение объёмов составило 9,1%, в порту Оля отмечен рост на 25%.

Эксперты объясняют такую динамику уходом наливных грузов из российских портов на Каспии в порты Азербайджана. Такое мнение подтверждает статистика. Порты Азербайджана, например, увеличивают свой грузооборот — ещё в январе-июле 2017 года объем перевалки грузов вырос по сравнению с показателем соответствующего периода 2016 года на 38,3% — до 6 млн 87,7 тыс. тонн, по данным Госкомстата.

Белоруссия ищет выгоду

Азербайджан, Белоруссия, Иран и Россия подписали соглашение о развитии транспортного коридора «Север-Юг». Данный документ был подписан по итогам четырехсторонней сессии, связанной с завершением строительства данного коридора, которая прошла 7−8 ноября в Баку.

Белоруссии такое решение дает шанс развивать собственный экспорт аграрной продукции. Пока поставки российского зерна на мировой рынок стабильно растут, для Белоруссии тем временем аграрно-продовольственный комплекс и вовсе — стратегическая отрасль, которой правительство уделяет отдельное внимание.

К югу от Каспия же находятся густонаселенные страны с высокими темпами демографического роста, где потребности в продовольствии быстро растут. Поэтому в плане экспорта продовольствия такой маршрут может заменить морские перевозки.

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Международный транспортный коридор «Север-Юг» — это совместный проект России, Ирана и Индии по созданию нового коридора Шри-Ланка — Индия — Иран — Каспийское море — Россия. Позднее к этому проекту присоединились Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Сирия. Коридор соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Так, железные дороги Азербайджана, Ирана и России объединят в одну. Планируется, что на первом этапе по «Север-Югу» будет каждый год транспортироваться 5 млн тонн грузов, позднее — более 10 млн тонн.

Китай положил глаз на черноморский порт

Компания Hutchison Ports, один из крупнейших портовых операторов мира, подала заявку на аренду причалов в порту Черноморск в региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Одесской области. Об этом 9 ноября сообщил Центр транспортный стратегий (ЦТС). Оператор намерен развивать в украинском порту мощности по контейнерной перевалке.

По информации центра, Hutchison Ports подала в ФГИ две заявки, одну из которых на аренду имущества ГП «Морской торговый порт Черноморск» в тылу причалов №1−6, а вторую — на аренду причалов №1−6. Однако окончательное решение будет принято по итогам конкурса на аренду.

Гонконгская компания Hutchison Ports проявляет интерес к контейнерному бизнесу на территории Украины с 2007 году. Как рассказала замминистра инфраструктуры Украины Надежда Казначеева, «по причине того, что существующий контейнерный терминал не используется портом по назначению, приход профильного оператора может оживить и порт, и регион».

В украинских портах Азово-Черноморского бассейна наблюдается рост перевалки, но не значительный. Объем грузопереработки в морских портах Украины за январь-октябрь 2017 составил 109 млн тонн, что на 0,6% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, согласно данным пресс-службы Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Объем обработки транзитных грузов увеличился на 7,7% до 9,7 млн тонн, а контейнерной перевалки — на 1,7% до 495 тыс. ТЕUs.

По итогам января-октября 2017 года грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна Российской Федерации вырос на 9,8% и составил 219,3 млн тонн. В рамках данного показателя перевалка сухогрузов увеличилась на 10,1% до 95,3 млн тонн, наливных — на 9,5% до 124,0 млн тонн.

Положительная динамика зафиксирована у большинства портов: в Новороссийске грузооборот вырос на 11,7% до 120,2 млн тонн, Туапсе — на 6,1% до 21,8 млн тонн, Кавказ — на 7,1% до 29,0 млн тонн, Тамань — на 13,7% до 12,2 млн тонн, Ростов-на-Дону — на 9,4% до 11,8 млн тонн. Снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года грузооборот порта Керчь — на 1,3% до 7,8 млн тонн.

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Россия пошла в обход

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) запускает первые пассажирские поезда по железной дороге в обход Украины. Об этом 15 ноября сообщило РИА Новости.

Первыми в обход Украины пойдут железнодорожные составы из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, а также двухэтажный поезд из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно. Согласно проекту, максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час. Ожидается, что загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — пассажирские составы дальнего следования.

Ранее поезда следовали на юг России через территорию Украины. Однако после ухудшения взаимоотношений между странами российской стороной было принято решение о сооружении дороги в обход Украины.

Первоочередные проектно-изыскательские подготовительные работы по строительству новой железнодорожной линии «РЖД» начала в 2014 году. Работы по строительству дороги начались весной 2015 года. По первоначальному плану озвучивались сроки сдачи объекта в 2018 году.

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Реализация проекта позволит сократить долю протяжённости участков сети железных дорог, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности.

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