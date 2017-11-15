В Таджикистане принят бюджет на 2018 год

Душанбе, , 21:40 — REGNUM Доходная часть государственного бюджета Таджикистана на 2018 год превышает данный показатель за 2017 год на 7%, заявил 15 ноября министр финансов республики Абдусалом Курбониен в ходе обсуждения госбюджета в парламенте.

Министр отметил, что бюджет сохраняет свою социальную направленность. На нужды социального сектора планируется направить 10,2 млрд сомони ($1,16 млрд), что составляет 47,8% расходной части бюджета. На образование будет выделено 3,8 млрд сомони ($430,8 млн), на здравоохранение — 1,5 млрд сомони ($170,1 млн), что составляет 17,8% и 7% расходов бюджета соответственно.

По словам Курбониена, объем ВВП в бюджете на 2018 год составит 66,8 млрд сомони ($7,57 млрд).

Доходная часть бюджета составит 21,003 млрд сомони ($2,38 млрд), а расходная — 21,337 млрд сомони ($2,42 млрд). Таким образом, дефицит бюджета составит 334 млн сомони ($37,9 млн), или 0,5% доходной части бюджета.

Дефицит бюджета планируется компенсировать за счет продажи государственной собственности и привлечения грантов и кредитов.

На развитие транспорта и коммуникаций Таджикистана планируется выделить 1,462 млрд сомони ($165,77 млн).

Обслуживание внешнего долга обойдется бюджету в 1,223 млрд сомони ($138,8 млн). Инфляции в 2018 году прогнозируется на уровне 7%.

После обсуждения парламентарии приняли бюджет страны на 2018 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года выяснилось, что бюджет Таджикистана недополучил 407 млн сомони (3,08 млрд рублей по курсу на 17 января 2017 года).

Таможенное ведомство не справилось со сборами из-за снижения импорта товаров на 11,8% по сравнению с 2015 годом.

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