Текслер и Ковтун решали, что делать с энергоизбыточностью Заполярья

Мурманск, , 21:37 — REGNUM Мурманскую область посетил первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. Высокопоставленный федеральный чиновник, которого некоторые СМИ прочили на место губернатора Мурманской области в период массовых отставок глав регионов, приехал для участия в выездной сессии Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста — Арктическим курсом», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Главной темой форума стал энергетический комплекс Заполярья.

«У нас две темы: тепло и электроэнергия. Вот тепло у нас дорогое. Электроэнергия у нас дешевле. В одном у нас есть преимущество, в другом — есть проблемы. И эта проблема сегодня на раз-два не решится. Не решится она и за десятилетия. Такой возможности сегодня нет ни у кого, мы должны это признать. Но мы, как правительство, должны обеспечить бесперебойное тепло гражданам и сдерживание роста тарифов. Мы это обеспечиваем. Сегодня жители Мурманской области не могут пожаловаться, что какие-то перебои с теплом, что нет топлива, что котельные не работают. Мы расстались с этими проблемами пять лет назад», — сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Электричество в регионе действительно относительно дешёвое. В Мурманской области, наряду с Кольской АЭС, работают более 20 электростанций. Избыток электроэнергии до 2019 года эксперты оценивают в пределах 350 мегаватт. С вводом в эксплуатацию ветропарка на севере полуострова избыток, по прогнозам, увеличится до 500 мегаватт.

При этом котельные в регионе до сих пор работают на мазуте — топливе привозном и постоянно дорожающем. А значит, и цена на тепловую энергию регулярно растёт. В начале 2017 года правительство Мурманской области выходило на федеральный уровень с предложением стимулировать потребление электричества за счёт создания электрических котельных.

«Существует возможность реализации невостребованной электроэнергии по значительно более низким тарифам, за счёт исключения повторной платы за мощность, по объёмам, потребляемым сверх сформированного, при конкурентном подходе мощности к балансам потребления. Этот закон мы подавали в правительство Российской Федерации достаточно давно. Однако, этот вопрос носит двусторонний характер. Как говорится в народе: чтобы кому-то что-то дать, нужно у кого-то что-то отнять. Так вот, ещё не принято решение, у кого можно отнять, чтобы дать нам, и как можно выйти из этой ситуации. Однако мы настаиваем на том, чтобы решение было найдено», — заявила Марина Ковтун.

Такое решение вопроса с избытком электричества, по мнению губернатора Мурманской области, помогло бы не только снизить тариф на тепло для населения, но и привлечь потенциальных инвесторов, а также стимулировать развитие существующих в регионе предприятий. В ответ Алексей Текслер пообещал «продолжить работу и дискуссии» по заявленной теме.

«Что касается электричества — да, не первый год обсуждается вопрос отдельных льготных решений для арктической зоны. Это не простой вопрос, потому что он затрагивает многих участников электроэнергетического рынка. И, действительно, там, где кому-то что-то нужно дать, у кого-то что-то нужно забрать. И это всегда вызывает большие, непростые споры. Тем не менее мы договорились продолжить эту работу. Я думаю, мы эти дискуссии продолжим. В дискуссиях всегда рождается какой-то результат», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, что у одного из муниципалитетов Мурманской области уже есть опыт ухода от мазутной зависимости. Правда, негативный. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кандалакше ряд квартировладельцев отказались от централизованного теплоснабжения несколько лет назад. Вместо обычных радиаторов они установили в квартирах электрообогреватели.

Однако экономия длилась недолго. Вскоре жильцам вновь стали приходить коммунальные квитанции за тепло с требованиями погасить образовавшуюся за несколько лет задолженность. Перешедшие на электрообогрев люди пытались митинговать, подавали коллективные заявления в прокуратуру и даже объявляли голодовку, однако проблема так и осталась нерешённой.

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