Киргизия больше не пытается продать MegaCom российской «чайной королеве»

Бишкек, , 20:48 — REGNUM Фонд по управлению госимуществом Киргизии прекратил переговоры о продаже российской предпринимательнице Елене Нагорной крупнейшего киргизстанского мобильного оператора MegaCom, принадлежащего государству. Об этом сообщил портал «Акчабар» со ссылкой на главу ФУГИ Болсунбека Казакова.

По его словам, причиной, по которой дальнейшее обсуждение условий предстоящей сделки оказалось бессмысленным, стало поступившее от Нагорной предложение о передаче ей компании MegaCom в доверительное управление сроком на три года с возможностью дальнейшего выкупа госпакета акций.

«Но, так как у нас законодательно нет такой возможности, мы прекратили переговоры», — уточнил директор фонда.

Также Болсунбек Казаков поведал о том, что недавно объявились еще два потенциальных покупателя, заинтересовавшихся возможностью приобрести 100% акций мобильного оператора MegaCom, пишет ИА «24.kg».

"Предложения двух бизнесменов из Европы и с Кипра еще изучаются. Я бы не хотел озвучивать, какие компании хотят купить MegaCom. Они довольно крупные. В настоящее время мы изучаем их письма, насколько они серьезные», — резюмировал глава ФУГИ.

ИА REGNUM напоминает, что последние годы руководство Киргизии в лице Фонда управления госимуществом неоднократно пыталось продать принадлежащую государству компанию «Альфа Телеком» (владельца бренда MegaCom — одного из трех крупнейших киргизстанских мобильных операторов), национализированную после «апрельской революции», произошедшей весной 2010 года.

За все это время никто из потенциальных покупателей принять участие в торгах не пожелал. Причиной тому, по мнению экспертов, служит сложная политическая обстановка, царящая в Киргизской Республике с момента обретения независимости, обременение компании несколькими исками, а также коррупционные скандалы, связанные с компанией MegaCom.

В конце сентября 2017 года о намерении выкупить госпакет акций «MegaCom» заявила Елена Нагорная — российская предпринимательница, являющаяся крупнейшим импортером африканского кофе и чая в Россию, генеральным директором «Торгового альянса стран Африки», учредителем журнала «Качественные и безопасные продукты питания» и членом экспертного совета при комитете Государственной думы Российской Федерации. В целом скандалы вокруг компании периодически вспыхивают на протяжении почти 10 лет.