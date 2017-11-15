Стоимость бензина в Узбекистане выросла более чем на 40%

Ташкент, , 19:22 — REGNUM В Узбекистане произошло резкое повышение цен на бензин, до 43,3% в зависимости от марки топлива, сообщает 15 ноября «Подробно.uz» со ссылкой на постановление правительства.

Стоимость бензина марки АИ-80 выросла на 36% до 3800 сумов (28,14 рублей), марки АИ-91 на 43,3% до 4300 сумов (31,84 рубля).

По словам источника в компании «Узбекнефтегаз», решение о повышении стоимости топлива связано с несколькими факторами. Практически по всей территории республики, кроме столицы, наблюдается дефицит бензина. Для решения этого вопроса «Узбекнефтегаз» решил повысить стоимость топлива.

Торговля топливом до повышения цен носила убыточный характер. Повышение стоимости позволит сделать продажи прибыльными для государства. Данная мера также позволит ввозить топливо в достаточных для нужд страны объемах.

По мнению источника, резкое повышение стоимости бензина должно убрать с рынков спекулянтов, которые наживались на дефиците топлива, искусственно создавая ажиотаж.

В 2016 году правительство Узбекистана повышало цены на бензин дважды, сначала на 45 сумов (33 копейки), а осенью более чем на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2016 года был опубликован рейтинг стран по стоимости бензина. Узбекистан занял 50 строчку, а среди стран Средней Азии в республике самые высокие цены на топливо.

Отметим, Центробанк Узбекистана в начале осени прогнозировал инфляцию в республике в 2017 году на уровне 11—12%.

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