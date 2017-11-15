Мордовия – лидер качества товаров в России

Саранск, , 18:51 — REGNUM Сразу три вида продукции, изготавливаемые предприятиями Мордовии, вошли в «Золотую сотню» всероссийского конкурса. Приз «Вкус качества» получили консервы «Мясо цыплят в собственном соку» ОАО «Консервный завод «Саранский». За успехи в импортозамещении отмечено АО «Оптиковолоконные системы», выпускающее одномодовое оптическое волокно с низким пиком Е3 (G652d). Твердый сыр «Манчего Ичалки» Ичалковского сыродельного комбината признан «Инновацией — 2017». Кроме того, предприятие удостоено юбилейного приза «За стремление к лучшему».

Всего на федеральный этап конкурса была направлена 41 заявка от 31 республиканского предприятия. 14 видов продукции и услуг стали лауреатами, еще 27 — дипломантами, 17 получили статус «Новинка года».

«В последние годы республика добилась значительных результатов в инновационном развитии, — отметил глава Республики Мордовии отмечает Владимир Волков. — Осваиваются новые виды высококачественной продукции, активизируется представление востребованных населением услуг. Вместе с тем, мы настойчиво работаем над постоянным увеличением экспорта. Сейчас это одно из магистральных направлений развития экономики республики. Высокие награды в столь престижных конкурсах подтверждают качество мордовской продукции и ее успех у потребителя. И мы намерены сделать все, чтобы максимально расширить круг предприятий, способных работать на мировом рынке. Это задача, которую ставит перед всей страной президент Российской Федерации Владимир Владимирович. Путин и это та цель, которую мы намерены достичь в ближайшие годы».