Власти Чувашии предрекли среднюю зарплату на уровне Татарии

Чебоксары, , 18:38 — REGNUM В Чувашии средняя зарплата к 2020 году может достигнуть 30 815 рублей, а доля бедного населения с нынешних 18,8% снизится до 17,6%. Такой прогноз сделало минэкономразвития республики в рамках подготовки проекта бюджета на 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В министерстве обращают внимание на «активизацию роста заработной платы».

«Уже в этом году прирост реальной заработной платы по оценке составит 103,5%, а к 2020 году мы ожидаем рост на уровне практически четырёх процентов (103,7%). В перспективе по мере ускорения роста экономики ускорится и динамика заработной платы с 24 580 рублей в 2017 году до 30 815 рублей в 2020 году по базовому варианту, или в 1,25 раза, по России — в 1,2 раза», — отмечается в документе.

В министерстве свои прогнозы связывают с реализацией приоритетного проекта «Производительность труда», который «станет ключевым в обеспечении роста экономики в целом и заработной платы».

«Реальные располагаемые денежные доходы населения пока восстанавливаются более медленными темпами. По базовому варианту в прогнозируемом периоде рост составит от 101,4% в 2018 году до 101,7% в 2020 году (по России — от 102,3% до 101,2%)», — считают чиновники в минэкономразвития.

Власти также полагают, что инфляция будет ниже, экономический рост возобновится — в результате прогнозируется сокращение дифференциации населения по уровню доходов. По прогнозам, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума сократится с 18,8% в 2016 году до 17,6% в 2020 году по базовому варианту.

По последним данным Росстата (август 2017 года), минимальные доходы населения в Поволжье — в Мордовии (18 166 рублей) и Чувашии (18 437 рублей). В целом в приволжском округе показатель составил 26 148 рублей. Напомним, больше всего получают работники организаций, расположенных в Татарии (31 448 рублей), Пермском крае (31 027 рублей), Башкирии (30 187 рублей) и Нижегородской области (29 199 рублей).

Реальные доходы в Чувашии по итогам 2016 года упали на 8,3%, в 2017 году падение продолжились: в январе-августе они сократились ещё на 1%. Чувашия также является аутсайдером в Поволжье по уровню средней зарплаты: в августе она составила 23 785 рублей при среднеокружном уровне в 28 399 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возросла доля населения, живущего за чертой бедности. В 2016 году в республике 232,2 тыс. человек имели среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, что на 12,2 тыс. больше, чем было в 2015 году.