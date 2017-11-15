Тамбовский губернатор наградил муниципалитеты за работу в 2016 году

Тамбов, , 18:36 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, на выездном совещании в Петровском районе глава администрации Тамбовской области Александр Никитин наградил руководителей лучших муниципалитетов по итогам рассмотрения социально-экономических показателей их деятельности в 2016 году. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики, лидерами рейтинга стали город Кирсанов и Петровский район.

Специально созданная межведомственная комиссия определяла передовые территории по двум главным критериям — результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления и экспертной оценке их работы населением. Именно второй составляющей, оценке жителями деятельности представителей власти на местах, сегодня в регионе уделяется особое внимание. На этом делает постоянный акцент глава региона.

Александр Никитин наградил муниципалитеты-лидеры дипломами администрации Тамбовской области за достижение лучших значений комплексной оценки эффективности деятельности по итогам 2016 года. Так, среди городов диплом первой степени получил Кирсанов, второй степени — Рассказово, третьей степени — Котовск и Тамбов.

Среди районов первенствовал Петровский. Дипломом второй степени награжден Гавриловский район, третьей — Уваровский и Мучкапский районы.