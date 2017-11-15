Большой воронежский урожай доставят в срок: ЮВЖД работает стабильно

Воронеж, , 18:20 — REGNUM Более 4,5 млн жителей Воронежской области воспользовались железнодорожным транспортом за девять месяцев 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам встречи губернатора Алексея Гордеева с начальником Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Анатолием Володько 15 ноября.

Как сообщил губернатору глава ЮВЖД, особой популярностью пользуются дневные поезда в Москву: количество пассажиров, перевозимых одним поездом, с учетом посадки и высадки по маршруту движения, доходит до 1450 человек.

Еще одной темой стали перевозки зерна — этот вопрос интересовал губернатора в связи с высоким урожаем, собранным аграриями региона. Анатолий Володько отметил, что Юго-Восточная железная дорога работает стабильно, в целом выполняя задачу по перевозке грузов и пассажиров в необходимом объеме.

Обсуждалось и пригородное железнодорожное сообщение. Анатолий Володько поблагодарил губернатора за эффективную совместную работу Юго-Восточной железной дороги и правительства Воронежской области, которая позволяет удовлетворить потребности населения региона в пригородных перевозках.