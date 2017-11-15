Для водного туризма нужна инфраструктура – тверской губернатор Руденя

Тверь, , 17:46 — REGNUM В Тверской области утверждена дорожная карта по созданию условий для развития водного туризма в регионе. Вопрос обсуждался на заседании правительства области, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор отметил, что водный туризм позволит увеличить туристский поток в районы области. Для этого нужно обеспечить возможности для приема судов, в том числе за счет развития специализированных заправочных станций на водных объектах.

«Необходимо предусмотреть заправочные комплексы в Твери, Калязине, Кимрах, на перспективу — в Старице и Осташкове», — отметил Игорь Руденя.

Министр туризма Тверской области Иван Егоров сообщил, что на базе яхт-клуба «Калязин» планируется реализация пилотного проекта по созданию стационарного заправочного комплекса.

В план мероприятий по развитию водного туризма включены Тверь, Калязин, Кимры, Конаково, Завидово, Весьегонск. В числе приоритетных задач — обеспечение работы в этих населенных пунктах причальных стенок, способных принимать круизные суда. Запланирован комплекс работ, связанных с обустройством причалов в Твери, Конаково, Кимрах, Завидово. Пока возможности для приема трех‑ и четырехпалубных судов есть в Калязине, ежегодно здесь причаливают до 12 круизных лайнеров. Обустроена причальная стенка в Весьегонске.

В дорожную карту также включены мероприятия по развитию инфраструктуры городов. В планах — обустройство набережных, расширение количества туристических объектов, которые могут быть интересны гостям.

Игорь Руденя также обратил внимание, что в рамках работы по продвижению водных туристических маршрутов нужно активно взаимодействовать с ГИМС МЧС, чтобы обеспечить качественный надзор в этом секторе.