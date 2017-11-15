Тамбовский губернатор поддержал здоровую конкуренцию между муниципалитетами

Тамбов, , 17:41 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на выездном совещании с главами районов и городов области обсудил целевые показатели социально-экономического развития муниципалитетов и выступил за здоровую конкуренцию между ними, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин продолжил проведение выездных совещаний с главами муниципальных образований. Сегодня, 15 ноября, так называемый региональный госсовет собрался в Петровском районе Тамбовщины. В его работе приняли участие вице-губернаторы, курирующие все направления социально-экономической сферы региона, руководители федеральных ведомств.

Глава региона рассмотрелцелевые показатели социально-экономического развития муниципалитетов, на основе которых, в том числе и по выполнению «майских» указов президента России, составлен рейтинг развития территорий. «Всего этих показателей 66, которые мы свели в единый интегральный показатель, — сказал Александр Никитин. — Универсальный инструмент ко всем территориям мы не можем применить, так как есть и районы, и города. Но с учетом этой градации мы составили рейтинг. Мы не ставим целью кого-то ругать или хвалить. Наша цель — понять слабые и сильные места муниципалитетов, обратить внимание на развитие ключевых позиций. Конкуренция в этом отношении должна быть абсолютно здоровой. Считаю, это очень важная работа. Потому что так мы понимаем, на что обратить внимание, чем помочь муниципалитетам. Думаю, такая оценка станет стимулом к развитию районов и городов».

К руководителям муниципалитетов теперь предъявляют новые, более жесткие требования. Главными критериями оценки их работы становятся интересы и защищенность жителей области. Первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов отметил: «Наша цель — существенно уменьшить сроки подготовки ответов на вопросы граждан, оперативно реагировать на обращения жителей. Быть ближе к людям — к этому призывает и наш президент Владимир Владимирович Путин».

В центре внимания оказался широкий круг вопросов, начиная от поддержки малого бизнеса, использования невозделываемых земель, наполнения бюджета и заканчивая легализацией зарплат, ростом доходов населения, развития образования и здравоохранения. Рассматриваемые темы не теряют актуальности и вытекают из указов президента России.

Наполнение бюджета — тема номер один. Тамбовская область взяла на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала региона и сокращению неэффективных расходов бюджетов. При неисполнении этих обязательств грозит финансовая ответственность. Это еще один стимул муниципалитетам активнее решать вопросы наполнения бюджетов, инвентаризации земель и их кадастровой оценки. Стоит задача наращивания доходов и оптимизации расходов.

Развитие экономики невозможно без привлечения инвестиций и модернизации существующих производств. Александр Никитин отметил необходимость включаться в эту работу всем муниципалитетам. Власти на местах должны создать максимально комфортные условия для инвесторов. Это позволит не только привлечь дополнительные налоги в бюджеты, но и создать новые рабочие места, снизить социальную напряженность, повысить качество жизни людей.

Губернатор подчеркнул, что по ряду показателей Тамбовская область является лидером среди других российских субъектов. Но, чтобы сохранить позитивный тон развития области, необходимо объединить усилия на всех уровнях — муниципальном и региональном.