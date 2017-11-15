Министры строительства Белоруссии и РФ посетили Калугу

Калуга, , 17:24 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился в Калуге с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаилом Менем и министром архитектуры и строительства Республики Белоруссии Анатолием Черным. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, глава региона познакомил руководителя федерального профильного министерства с реконструкцией общественной территории — городской парк — проводимой в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Анатолий Артамонов отметил, что строительство первой очереди парка выполнено в сжатые сроки: с августа по ноябрь 2017 года. Здесь были обновлены и перенесены теплосети, частично обновлена бытовая канализация, проведено устройство ливневой канализации, посажено более 20 сортов деревьев и кустарников. Первые деревья в парке посадили калужане. Финансирование работ составило около 82 миллионов рублей.

Говоря о перспективах развития городского парка, губернатор подчеркнул, что «в дальнейшем его территория будет расширена до старого городского парка».

Положительно оценив проведенные работы, Михаил Мень отметил необходимость дальнейшего благоустройства парка, с учетом интересов калужан. «Калужская область постоянно находится в лидерах реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь своевременно благоустраиваются и дворовые, и общественные территории. Мы постараемся найти возможность для реализации программы в Калужской области и в последующие годы», — сказал министр.

В этот же день министр строительства России и министр архитектуры и строительства Республики Белоруссии посетили жилой микрорайон «Кошелев-проект», где познакомились с ходом строительства детского сада на 350 мест. Михаил Мень отметил, что данный детский сад уже находится в реестре повторного применения. «Любой застройщик может использовать этот проект, что значительно уменьшит расходы на строительство», — пояснил он.

В настоящее время микрорайон «Кошелев-проект» — один из основных успешных проектов жилищного строительства в областном центре. Он реализуется, в том числе, в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи». Отличительная черта микрорайона — развитие инфраструктуры, которая позволяет реализовывать социальные проекты.

Михаил Мень отметил, что помощь регионам в создании инфраструктуры, в том числе, дорог осуществляется в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» — для этих целей в 2017 году региону выделен 1 млрд. 100 млн. рублей. По мнению федерального министра, «строительство дороги сыграло ключевую роль в развитии микрорайона». «Это тот пример, когда подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» помогает регионам развивать инфраструктуру в микрорайонах комплексной застройки. Совместно с Министерством экономического развития России мы найдем возможность для продолжения реализации этой программы в Калужской области», — сказал Михаил Мень.

Оценивая реализацию проектов жилищного строительства на территории региона, в том числе в микрорайоне «Правобережье», Анатолий Артамонов акцентировал внимание на их поддержке федеральным правительством. «Программы в сфере жилищного строительства, которые были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке правительства России, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России успешно реализуются в регионе и в сфере строительства нового жилья, и в сфере расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Хочу выразить большую благодарность Министерству строительства РФ за поддержку наших проектов. Для нас это неоценимая помощь. Также большая благодарность белорусским строителям, которые работают в Калужской области, помогая нам строить жилье. Люди очень ждут его, особенно молодые семьи», — подчеркнул губернатор.

Подводя итоги визита, Михаил Мень отметил, что в сентябре 2017 года введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система ценообразования в сфере строительства. Её основная задача — мониторинг стоимости строительных ресурсов для каждого субъекта Российской Федерации. Данный механизм позволит обеспечить прозрачность ценообразования в строительстве и минимизировать риски завышения сметной стоимости строительства объектов, повысив её достоверность. «Пользоваться системой будут и органы власти, и застройщики, и граждане. В этой системе будет указана реальная стоимость строительных ресурсов. Мониторинг будет проводиться раз в квартал. Мы ожидаем, что с 2019 года бюджеты всех уровней будут формироваться, отталкиваясь от реальной стоимости ресурсов в строительстве», — резюмировал глава Минстроя России Михаил Мень.