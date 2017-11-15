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В Госдуме обеспокоены ростом цен на икру

Экономика

Не вызван ли он ростом экспорта в Японию

В Госдуме обеспокоены ростом цен на икру
Marc Veraart
Икра

Москва, 15 ноября 2017, 17:22 — REGNUM  Депутаты Госдумы от «Справедливой России» обеспокоены ростом оптовых цен на икру и просят правительство РФ принять меры для стабилизации цен, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. На оптовом рынке цены на лососевую икру выросли в среднем на 4050 процентов на сравнению с 2016 годом.

Парламентарии подготовили протокольное поручение комитету Госдумы по аграрным вопросам «запросить в правительстве РФ информацию об объемах поставленных рыбопродуктов, рыбы и икры на внутренний рынок и на экспорт в этом году, а также о планируемых мерах по удержанию цен на уровне 2016 года».

«Икра, рыба, морепродукты с Дальнего Востока реализуются на прилавках по таким высоким ценам, которые недоступны уже даже для населения Дальнего Востока в то время, как экспорт, удовлетворяющий спрос жителей Японии и стран восточноазиатского региона, неуклонно растет», — отметил депутат Олег Нилов («Справедливая Россия»).

По мнению депутатов, приоритетом должно быть увеличение поставок морепродуктов на внутренний рынок и снижение цены, а не интересы бизнеса и зарубежных потребителей.

Сезонность

Между тем, по данным Росрыболовства, рост оптовых цен на красную икру является сезонным, ожидать дефицита продукции к Новому году не стоит. «Говорить о дефиците красной икры не приходится. Во второй половине года традиционно наблюдается существенный рост цен производителей на икру — от 20% до 100%. Наблюдаемый в настоящее время рост оптовых цен соответствует сложившейся сезонной динамике. После новогодних праздников происходит снижение спроса на икру и падение цен», — заявили в ведомстве.

Вместе с тем, по данным Росстата, средние потребительские цены по России на икру лососевую в сентябре составили 3479 рублей за килограмм, что выше показателя декабря 2016 года на 7,9%.

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Рыболовство, разведение и переработка рыбы
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