ЦБК в Карелии перевыполняет планы, находясь под внешним управлением

Кондопога, Карелия, , 16:56 — REGNUM Целлюлозно-бумажный комбинат в карельском городе Кондопога перевыполняет плановые показатели 2018 года, находясь под внешним управлением из-за долгов.

За десять месяцев план по газетной бумаге перевыполнен на 12,7 тыс. тонн. Всего произведено 551 815 тонн продукции. В частности, в октябре ЦБК выпустил 57 088 тонн бумаги, что больше запланированного на тысячу тонн с небольшим. При этом 83% продукции ушло на экспорт.

По информации пресс-службы регионального правительства, ОАО «Кондопога» ежегодно вкладывает серьезные средства в модернизацию и ремонт оборудования. Так, в 2017 году на эти цели заложены 800 миллионов рублей с лишним. Основная часть средств уже освоена — проведена модернизация бумагоделательных машин №5 и №8, на БДМ №4 заменили мостовой кран.

На комбинате освоили новый вид продукции — бумагу для гофрирования, которую вырабатывают из отходов бумажного производства и привозной макулатуры.

«Единственное, что сдерживает работу бумагоделательных машин — нехватка леса. Дефицит леса испытывают все деревоперерабатывающие производства России. Осенняя распутица пока не позволяет лесозаготовителям начать ритмичные поставки баланса с лесных делянок, а предприятию создать запас леса», — отмечают в пресс-службе правительства Карелии.

ОАО «Кондопога» по-прежнему находится в стадии конкурсного производства. Конкурсным управляющим и крупнейшим кредитором является петербургская компания «Карелия Палп». На ее долю приходится до половины всей российской газетной бумаги.

В середине текущего года по республике разошлась информация о том, что кондопожский комбинат покупает владелец другого крупного ЦБК в Карелии — АФК «Система». Но эти данные не подтвердились.

Сейчас на градообразующем предприятии моногорода Кондопога трудятся около четырех тысяч человек. Массовые сокращения на данный момент не планируются, отмечают в правительстве Карелии.

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