В Ярославской области урожай картофеля и зерновых упал на 10%

Ярославль, , 16:47 — REGNUM Уборочная кампания и сев озимых культур в Ярославской области полностью завершены, при этом урожай картофеля и зерновых упал, а овощей — вырос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями уборочная кампания началась на три недели позже, чем в 2016 году. Из-за низких температур воздуха и переувлажнения весной и летом сохранялась опасность потери значительной части урожая.

«По сравнению с прошлым годом валовой урожай зерновых и картофеля упал примерно на 10%. Хотя урожайности зерновых в гектара увеличилась на 0,2%, что для такого тяжелого года очень неплохо. Урожай овощей, в среднем вырос на 10% по отношению к прошлому году. Лучше всего был прирост урожая капусты. Это был благоприятный года для овощей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист комитета по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий департамента АПК и потребительского рынка Юлия Чачелкина.