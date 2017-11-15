Минфин РФ: Долг Каракаса перед Москвой реструктуризирован на 10 лет

Москва, , 16:39 — REGNUM Россия и Венесуэла согласовали реструктуризацию долга Боливарианской республики в размере $3,15 млрд перед Москвой на 10 лет, сообщили 15 ноября в пресс-службе Министерства финансов РФ.

Предполагается, что первые шесть лет выплаты будут минимальными.

Реструктуризация долга позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики Венесуэлы и улучшить платежеспособность дебитора.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о реструктуризации внешнего долга. Для этого в стране будет создана специальная комиссия, которую возглавит вице-президент страны Тарекэль-Айссами.

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15 октября о реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Напомним, в 2011 году Россия предоставила Венесуэле кредит до $4 млрд на импорт промышленной продукции. В 2014 году правительство республики обратилось в Москву с просьбой продлить сроки кредитования.

В 2016 году Россия согласовала с Венесуэлой реструктуризацию долга в размере $2,84 млрд.

4 октября 2017 года в ходе официального визита в Москве Мадуро заявил о готовности исполнять обязанности перед Россией по выплате долга. Президент Венесуэлы также выразил надежду на то, что Россия даст более выгодные условия по выплате кредита.

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