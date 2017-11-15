Регионы отказываются от флэшмоба РСТ

Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, по всей России должны были пройти флэшмобы против запрета использования автобусов старше 10 лет при перевозке детей. В ходе акции предполагалось бесплатно покатать детей на старых автобусах, чтобы доказать их эксплуатационную безопасность. Однако власти ряда регионов предпочли отменить «покатушки» на ветеранах автотранспорта.

Поводом для протестной акции стало ожидаемое с 1 января 2018 года введение полного запрета на использование старых автобусов для детских перевозок. Соответствующее постановление правительства №1177 было принято еще в 2013 году, но с тех пор его вступление в силу раз за разом откладывается. «Этот запрет уже раз пять откладывали на полгода, поскольку каждый раз с его приближением мы устраивали какие-то информационные волны», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в одном из последних интервью, посетовав, что в некоторых регионах идею флэшмоба восприняли как чуть ли не политическую акцию."Сыграла печальную роль недавняя авария в Ярославской области, где погиб водитель. Дети в автобусе, к счастью, практически не пострадали, но это оказало давление», — отметила Тюрина. Между тем, как сообщает ТАСС, у детей были диагностированы рваные раны лица, ушибы и переломы костей носа, сотрясения головного мозга.

Количество автобусных аварий в России увеличивается с каждым годом. За первые восемь месяцев текущего года в подобных авариях уже погибли свыше 200 человек, что, по словам министра транспорта Максима Соколова, почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. На проблему уже обратил внимание президент России Владимир Путин, в ходе совещания с членами правительства заявивший: «Мы в 2011 году отменили лицензирование на некоторые виды автомобильных перевозок, в том числе автобусные, и с этого времени неуклонно растет количество ДТП с участием автобусов. За первую половину этого года рост значительный — по сравнению даже с прошлым». Нередко причиной ДТП, повлекших человеческие жертвы, становится использование в пассажирских перевозках старых автобусов, выработавших свой эксплуатационный ресурс. Так, в августе этого года старый вахтовый автобус рухнул в акваторию Керченского пролива из-за внезапно отказавших тормозов. В результате погибли 19 находившихся внутри автобуса человек. Другой случай произошел в октябре близ города Покров Владимирской области. Там у 26-летнего автобуса марки Mercedes при переезде железнодорожных путей неожиданно сел аккумулятор. Жертвами столкновения со следовавшим по расписанию поездом стали 16 человек. И это только самые крупные, получившие широкий общественный резонанс трагедии. Сегодня порядка трети эксплуатируемых в стране школьных и практически 90% туристических автобусов преодолели рубеж в 10 лет и продолжают стареть, отмечается в петиции на сайте Change.org. Ее авторы предлагают поддержать запрет на использование старых автобусов в школьных перевозках, предусмотренного постановлением правительства РФ №1177. К настоящему моменту она набрала уже более 23,5 тысячи подписей. Поддержавшие петицию опасаются, что в конце декабря 2017 будет принята очередная отсрочка вступления в силу запрета эксплуатации старых автобусов.