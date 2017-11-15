Рост цен на хлеб в Казахстане связали с отменой ночных тарифов на свет

Астана, , 16:05 — REGNUM Отмена ночных тарифов на электроэнергию послужило причиной роста цен на хлеб и других продуктов первой необходимости в Казахстане, заявил депутат мажилиса парламента страны Шахир Хахазов.

«Тревожит то, что из-за отмены дифтарифов растут цены на хлеб и другие жизненно необходимые продукты по всей стране. Так, сейчас стало известно о миллионных убытках пекарей, которые несут колоссальные финансовые потери из-за отмены дифтарифов», — заявил Хахазов.

По его словам, раньше многие хлебобулочные и кондитерские цеха, а также организации общепита и торговли работали по ночам, что позволяло сэкономить им до 20% средств на оплату электроэнергии.

«У граждан ночью была возможность платить всего четыре тенге за кВт, а у предпринимателя — пять. Теперь же в течение суток действует единый тариф — 13 тенге для физических лиц и 16 — для юридических», — добавил депутат.

Кроме того, в связи с отменой ночных тарифов на электроэнергию убытки также несут промышленные предприятия, что отражается на себестоимости продукции и, соответственно, вызывает недовольство граждан.

Напомним, дифференцированные тарифы по зонам суток на электроэнергию были отменены в Казахстане с 1 августа 2017 года. При этом разработчики законопроекта в лице министерства энергетики уверяли депутатов, что снижение стоимости электроэнергии «обязательно произойдет».

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