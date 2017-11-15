Ивановские инвестпроекты получат поддержку Фонда развития промышленности

Иваново, , 15:58 — REGNUM Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займы двум предприятиям из Ивановской области — ХБК «Шуйские ситцы» и «Ивановоискож». Сумма займов составит свыше 350 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства 15 ноября.

ОАО ХБК «Шуйские ситцы» планирует реализацию нового инвестпроекта с установкой современного ткацкого и отделочного оборудования, которое даст возможность выпускать более тонкие, легкие и прочные ткани для домашнего текстиля и ткани специального назначения для расширения ассортиментных возможностей комбината. Ткани будут соответствовать мировым аналогам при значительно меньшей стоимости. Продукцию, выпущенную на новом оборудовании, планируется, в том числе, экспортировать в страны Европы. Сейчас на экспорт приходится 9% от общего объема продаж «Шуйских ситцев».

Из новых тканей в Шуе будут отшивать комплекты постельного белья, а спецткани пойдут на изготовление рабочей одежды с защитными свойствами для работников нефтяной и газовой промышленности, энергетики, химической и атомной отраслей.

Стоимость реализации проекта, заявленная в Фонд развития промышленности, составляет 1,35 млрд рублей. 250 млн руб. в виде займа могут быть предоставлены ФРП на оплату части аванса по договору лизинга. Свыше 400 млн рублей составят инвестиции самой компании. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в ходе визита в Шую заявлял о готовности областных властей поддержать заявку комбината на получение займа федерального Фонда развития промышленности.

Второй проект — предприятия «Ивановоискож» — предусматривает оснащение производства современным технологическим оборудованием для нанесения полимерных покрытий на тканевые основы. Запуск новой линии позволит предприятию выпускать продукцию с различными вариантами покрытий и отделок шириной до 3,2 м, в том числе, не имеющую аналогов российского производства. На сегодняшний день большую часть российского рынка занимают тентовые материалы импортного производства, на отечественные материалы приходится менее половины рынка.

Качество тентовых материалов с ПВХ-покрытием, запланированных к выпуску в рамках проекта, будет соответствовать международным стандартам. С привлечением льготного займа ФРП компания планирует наладить ежегодный выпуск более 5 млн кв. м конкурентоспособных высококачественных тентовых материалов. Заявленная стоимость проекта — 467,6 млн рублей. Экспертным советом ФРП компании одобрен займ в сумме 103,6 млн рублей, эти средства пойдут на оплату части аванса по договору лизинга. Собственные средства предприятия, вложенные в реализацию проекта, составят 86 млн рублей.

Выделению льготных займов будет предшествовать подписание договоров с компаниями, фиксирующих обязательства сторон.

Врио зампреда правительства Ивановской области Светлана Давлетова отметила, что в настоящее время с участием Фонда развития промышленности в регионе реализуется пять импортозамещающих проектов, на которые ФРП предоставлены займы общим объемом 1,5 млрд рублей, при этом общая стоимость проектов превышает 2,5 млрд рублей. Ранее займы на льготных условиях получили компании «ИЗТС», «Праймтекс», «Протекс», «ХБК «Навтекс», «Мануфактура Балина».

Экспертным советом ФРП также одобрен займ в 500 млн руб. компании Yadro (входит в Национальную компьютерную корпорацию) на запуск серийного производства серверов для отечественного рынка. Общая стоимость проекта составит 1,1 млрд руб. Запуск серийного производства планируется на первый квартал 2018 года на заводе «Аквариус» в г. Шуя Ивановской области.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.