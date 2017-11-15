Снижение нефти добавило динамики ослаблению рубля

Москва, , 15:55 — REGNUM Несмотря на то, что по данным ОПЕК суточная добыча нефти с октября снизилась на 151 тыс. баррелей, Международное энергетическое агентство понизило оценку по спросу на нефть в 2017 и 2018 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

«На фоне выхода противоречивой статистики, нефтяные котировки на сорт марки Brent начали нисходящую коррекцию», — отметил эксперт.

15 ноября утром фьючерсы на чёрное золото торговались на уровне $61,45 за баррель, минус 1,2% от цены закрытия торгов 14 ноября.

«Снижение нефтяных котировок добавило динамики ослаблению рубля. Высокие цены на нефть были последней опорой в поддержке рубля, который и без того находился под давлением на фоне вывода иностранными инвесторами средств из российских активов», — пояснил Дядин.

Сегодня на ММВБ курс доллара вырос на 77 копеек и впервые за три месяца закрепился выше отметки в 60 рублей за доллар США.

«На торгах 16 ноября, вероятнее всего, ослабление рубля может быть продолжено», — считает эксперт.

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