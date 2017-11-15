Лоукостер «Победа» изменил ограничения на ручную кладь

Москва, , 15:39 — REGNUM Бюджетный перевозчик «Победа» отказался от ограничения максимального веса ручной клади, которую пассажир может бесплатно взять в салон самолета. Об этом 15 ноября сообщил на пресс-конференции во «Внуково» генеральный директор компании Андрей Калмыков.

«Мы убрали весовые ограничения», — сказал Калмыков журналистам.

Для ручной клади осталось ограничение по габаритам. Доплачивать по 499 рублей придется за багаж, размеры которого превышают 36×30×27 см.

Читайте также: «Аэрофлот» планирует установить Wi-Fi в самолётах Airbus

По словам гендиректора «Победы», требования приведены в соответствие с рекомендациями производителя воздушных судов компании — Boeing. Учтены и требования безопасности.

Он добавил, что компания заинтересована в сокращении объемов ручной клади на борту. Дело в том, что от количества сумок зависит, сколько времени займет посадка пассажиров. В настоящее время оборот самолетов «Победы» даже в базовом аэропорту составляет 30 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в России вступили в силу новые правила провоза ручной клади на борту самолетов. Так, каждый пассажир может взять в салон без доплаты не более 5 кг ручной клади. Исключением является ряд предметов, в частности дамские сумки, мужские портфели, детские коляски, костыли, трости складные кресла-коляски.

За авиакомпаниями оставлено право увеличить указанный вес, что даст им конкурентное преимущество. Ранее норма провоза багажа на борту самолета не была закреплена законодательно.

Читайте также: Новое правило: На борту самолета можно провести 5 кг ручной клади