Нефть теряет оптимизм

Москва, , 15:22 — REGNUM Сырьевой рынок держится 15 ноября в отрицательной области весь торговый день, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Баррель североморского сорта нефти Brent теряет 1,1% и торгуется по $61,57. Техасская нефть WTI стоит $55,34 (-0,9%).

По ее словам, инвесторы продолжают оценивать опубликованные минувшим вечером статданные по запасам нефти и нефтепродуктов от API. В отчете говорилось, что запасы черного золота резко выросли, одновременно увеличились и запасы бензина.

«Внимание сосредоточено на сегодняшнем аналогичном релизе от минэнерго США. Есть мнение, что в нем тоже будет виден рост этих параметров, несмотря на довольно оптимистичные средние прогнозы экономистов», — отметила Бодрова.

Усредненное ожидание показывает, что запасы нефти могли снизиться на 3,2 млн баррелей (в пользу этого прогноза шесть голосов респондентов из семи, опрошенных Bloomberg).

Запасы бензина, согласно тем же прогнозам, сократились на 1,5 млн баррелей (пять голосов против двух).

«Текущее снижение в нефти связано в том числе и с тихим новостным потоком со стороны Саудовской Аравии», — считает эксперт.

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