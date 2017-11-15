Поставки белорусского топлива: путь в Россию закрыт, зато есть Украина

Минск, , 16:05 — REGNUM Несмотря на то, что в России растут цены на нефтепродукты, Белоруссии все равно остается выгодно экспортировать их в другие страны. С учетом сложившейся ситуации на российском топливном внутреннем рынке, скорее всего, Минск станет поставлять больше топлива на Украину. Такое предположение в интервью корреспонденту ИА REGNUM озвучил сегодня, 15 ноября, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Несмотря на то, что в России растут цены на нефтепродукты, белорусам их все равно остается выгодно экспортировать, если выбирать из стран СНГ, на Украину, потому там сейчас очень высокие цены на нефтепродукты, а своей нефтепереработки, по сути, уже не осталось», — отметил эксперт.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с 7 по 13 ноября оптовая цена бензина на внутреннем российском рынке АИ-92 увеличилась на 2,3% и составила 42 тысяч 850 рублей за тонну, АИ-95 — на 1,7% и составила 44 тысяч 990 рублей за тонну, что стало максимальным показателем за последнее время. Розничные цены тоже выросли. Причем произошло это в период, когда традиционно оптовые цены снижаются. Эксперты расходятся в оценке этого явления. В Госдуме говорят, что возможен сговор нефтяников, ФАС винит во всем трейдеров, трейдеры списывают все на ремонт на Московском НПЗ и рост мировых цен на нефть и нефтепродукты.

В то же время в ряде российских СМИ появилась информация о том, что рост цен в России на автомобильное топливо может оказаться выгодным Белоруссии. Отмечается, что в этих условиях у белорусских трейдеров появляется шанс продавать больше на биржах Москвы и Санкт-Петербурга.

Игорь Юшков, в свою очередь, отметил, что за январь-август Белоруссия экспортировала на Украину 2,5 млн тонн нефтепродуктов. В основном, это дизельное топливо. Цены довольно высокие, средний показатель — $498 за тонну. В то же время в Россию белорусская сторона экспортировала значительно меньше, хотя по чуть более высоким ценам (около $500 за тонну). Однако между российским и украинским топливным рынком есть огромная разница: в России нет потребности в таких объемах. В частности, за восемь месяцев 2017 года в РФ Белоруссия отправила 185 тысяч тонн нефтепродуктов, а на Украину — 2,5 млн тонн.

«Российский рынок в принципе занят. Наши собственные производители справляются. Сейчас российские компании отправляют свои нефтепродукты, произведенные на отечественных НПЗ, в Белоруссию. Поэтому здесь говорить о том, что у них есть место на рынке, особенно не приходится», — подчеркнул аналитик.

По его словам, то, что у России сейчас цены на внутреннем рынке выросли, не значит, что для республики откроется этот рынок. Минск отправляет почти все произведенные нефтепродукты на Украину. Причем это выгодно еще и потому, что цены на этом рынке значительно возрастают: цены на поставки белорусских нефтепродуктов выросли за первые восемь месяцев 2017 года на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В прошлом году картина немного другая была в сравнении цен на российском и украинском рынках. Получалось, что за восемь месяцев 2016 года средняя цена была $348 за тонну для России, и $389 за тонну для Украину, то есть было выгоднее. Сейчас цены сравнялись почти, но российский рынок более закрытый. Думаю, получается так, что белорусы покупают в России нефтепродукты для собственных нужд, а нефтепродукты своего производства отправляют на Украину», — заключил ведущий аналитик ФНЭБ.

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