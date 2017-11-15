Виноваты предприниматели: в Казахстане объяснили причины перебоев с углем

Астана, , 15:28 — REGNUM Президент АО «КТЖ — грузовые перевозки» Оралхан Кулаков заявил, что причиной нехватки коммунально-бытового угля в Казахстане является отсутствие собственных вагонов и складских мощностей у предпринимателей, сообщает 15 ноября «Казинформ».

"Закупом и распределением угля для населения в регионах занимаются предпринимательские структуры, у которых зачастую нет собственных вагонов, складских мощностей для хранения и равномерного распределения угля», — заявил Кулаков.

По его словам, «КТЖ — грузовые перевозки» имеет достаточное количество вагонов для обеспечения перевозки угля в регионы страны. В настоящее время в парке компании задействован парк полувагонов «Қазтеміртранс», доля которых составляет более 40% от общего парка полувагонов в стране.

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Кулаков добавил, что в настоящее время все теплоэлектростанции Казахстана обеспечены необходимым уровнем запаса угля.

При этом чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, необходимо заготавливать уголь к отопительному сезону будущего периода с мая, четко планируя транспортировку сезонного груза, подчеркнул он.

«И тогда будет обеспечена планомерная работа. Хотел особо подчеркнуть: ситуация с поставками угля ежедневно отслеживается, установлен ежесуточный контроль за обеспечением заявок на перевозку угля, в том числе коммунально-бытового назначения», — резюмировал Кулаков.

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