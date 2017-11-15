Законопроект о запуске системы tax free в РФ принят во II чтении

Москва, , 15:08 — REGNUM Правительственный законопроект о пилотном запуске системы tax free на территории РФ Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Правительство предлагает создать в некоторых регионах РФ систему tax free, которая подразумевает возврат иностранным гражданам уплаченного налога на добавленную стоимость (18%). Нововведение коснется товаров, которые иностранцы купили внутри РФ и в течение 3 месяцев вывезли за пределы РФ. Причем, воспользоваться такой услугой смогут только граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз, так как с ним у РФ действует соглашение о беспошлинной торговле.

На возврат уплаченного НДС иностранным гражданам правительство предлагает выделить один год.

Между тем в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, Минфин отмечал, что система tax free появится в РФ в тестовом режиме и только в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Про пилотный запуск системы заявлял также и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). По его словам, благодаря запуску системы в тестовом режиме Госдума и правительство рассчитывает увидеть ее недостатки, чтобы затем отрегулировать работу. Для устранения проблем в ходе реализации закона правительство будет издавать необходимые подзаконные акты.

Профильный комитет также обозначил, что в случае принятия закон вступит в силу 1 января 2018 года, но система начнет работать в автоматическом режиме только с 1 октября 2018 года. До этого момента налоговые органы смогут требовать с иностранцев бумажные чеки на совершенные покупки.