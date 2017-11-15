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Кредитные долги населения Чувашии достигли 88,5 млрд рублей

Экономика

При этом в целом объём кредитования в Чувашии вырос на треть: итоги января-сентября

Чебоксары, 15 ноября 2017, 15:07 — REGNUM  В Чувашии в январе-сентябре 2017 года банки выдали заемщикам республики кредитов на общую сумму 95,3 млрд рублей. Это почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили ИА REGNUM в Национальном банке Чувашии.

По данным банка, кредитный портфель республиканских заемщиков вырос с начала года на 7,6% и к 1 октября 2017 года достиг 158 млрд рублей. При этом задолженность предприятий выросла на 6% и составила 69,8 млрд рублей, задолженность населения — на 8,9%, достигнув 88,5 млрд рублей.

«Рост кредитования поддерживался снижением процентных ставок. Средняя стоимость кредитов для юрлиц в сентябре 2017 года уменьшилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,3 процентных пункта — до 10,1%, для жителей Чувашии — на 3,2 процентных пункта — до 12,4%», — отмечают в банке.

Объем средств клиентов (населения и предприятий), привлеченных банками в республике, вырос с начала года на 3,8% и достиг 143 млрд рублей. Основную долю в привлеченных средствах составляют вклады населения, которые увеличились на 3,2% и составила 111,6 млрд рублей.

Отметим, на 1 октября 2017 года банковский сектор Чувашии представлен 3 самостоятельными банками, а также двумя филиалами кредитных организаций, головные офисы которых находятся за пределами региона. Кроме того, в республике действуют 311 внутренних структурных подразделений самостоятельных банков и кредитных организаций, зарегистрированных вне территории региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители России третий год подряд демонстрируют целенаправленный отказ от кредитов. Продолжает расти доля граждан, которые не брали и не выплачивали кредиты за последний год. Так, в 2015 году таковых насчитывалось 58%, в 2016 году — 60%, а в 2017 году — уже 65%.

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Потребительское кредитование
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