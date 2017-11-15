Госдума отменяет налог на квартиры по программе реновации

Москва, , 14:56 — REGNUM Законопроект, вводящий налоговые льготы для жителей Москвы, которые подпадают под программу реновации, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

В частности, москвичам, которые получат в собственность новое жилье, равноценное сносимому, не придется уплачивать на него подоходный налог (НДФЛ). Как заявляли члены профильного комитета в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, такая норма необходима, поскольку стоимость новой квартиры будет выше той, из которой выселяется гражданин, а значит и размер налога может быть слишком большим для гражданина.

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект, дополнив его новыми нормами. Так, в частности, новая льгота будет распространяться и на размер выплат — если участник реновации выбирает равноценную денежную компенсацию, а не квартиру, то ему также не придется уплачивать НДФЛ с полученной суммы.

Помимо этого депутаты также согласились, что срок владения новым имуществом не должен исчисляться с нуля. Он будет складываться из срока, в течение которого новая квартира находится в собственности у гражданина, а также из количества лет, в течение которых гражданин владел своей старой квартирой до переселения. С помощью такого нововведения граждане смогут продавать новые квартиры без уплаты подоходного налога, даже если она находилась в собственности менее трех или пяти лет.

Кроме того, граждане также будут освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности на новые квартиры или доли в них, которые жители столицы получат в рамках программы реновации.

Депутаты также прописали изменения и для работы фонда содействия реновации, который был специально создан для реализации программы. Таким образом, все операции фонда также будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

Согласно поправкам в текст документа ко второму чтению, закон будет иметь обратную силу и коснется правоотношений, начиная с 1 августа 2017 года.