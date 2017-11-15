«Тольяттиазот» завершил самый крупный ремонт 2017 года

Самара, , 14:54 — REGNUM ПАО «Тольяттиазот» завершило капитальный ремонт агрегата по производству аммиака № 5 и вывел установку на проектную мощность. Как сообщает пресс-служба предприятия, в ходе ремонта «был проведен масштабный комплекс работ на печи риформинга: полностью заменены реакционные трубы на трубы увеличенного диаметра, огнеупоры, змеевики зоны конвекции. Также были модернизированы внутренние устройства колонны синтеза аммиака, теплообменное оборудование аммиачно-холодильных установок. Модернизация позволит снизить расходный коэффициент природного газа при росте производительности агрегата».

Помимо этого, собственными ремонтными службами ТоАЗа выполнен ремонт факельной установки, смонтирован новый питательный насос, котлы-утилизаторы, 13 секций воздушных холодильников. «Это самый крупный ремонт 2017 года и по масштабу финансирования, и по объему выполненных работ. Мы ожидаем нескольких результатов: потенциального роста производительности до 1750−1800 т аммиака в сутки, энергоэффективности — ниже 1100 куб. м газа на тонну продукции, а также увеличения межремонтного пробега до двух лет», — заявил «Коммерсанту» заместитель гендиректора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Виктор Казачков.

Десятилетняя инвестпрограмма крупнейшего производителя аммиака в России стартовала в 2012 году, напоминает издание, она предусматривает как модернизацию существующих, так и строительство новых мощностей. Объем инвестиций в 2017—2021 годах превысит 80 млрд руб., заявлял ранее директор по финансам и экономике компании Николай Неплюев, стоимость работ, выполненных в 2017 году, составит 6,7 млрд руб., уточняла пресс-служба ТоАЗа. По итогам первого полугодия этого года чистая прибыль компании составила 3,1 млрд руб., что на 14% выше показателя первого полугодия 2016 года (2,7 млрд руб.). Позитивное влияние на финансовый результат оказало и снижение прочих расходов на 34% (1,3 млрд руб.) в рамках проведения мероприятий по повышению эффективности и оптимизации затрат, заявляют в компании. «Хотя рыночная ситуация вносит свои коррективы, мы видим, что системная работа по повышению эффективности производства и оптимизации затрат, которую ТоАЗ ведет последние годы, дает результат», — отметил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.