Россия присоединяется к мировому обмену финансовой информацией

Москва, , 14:53 — REGNUM Правительственный законопроект, вводящий стандарты обмена финансовой информацией между налоговыми органами РФ и других стран, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Документ был разработан правительством в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, которая действует в РФ с 1 июля 2015 года. Она позволяет налоговым органам РФ и других стран заключать друг с другом соглашения об обмене финансовой информации между разными странами в налоговых целях.

В связи с этим крупным транснациональным компаниям, чья выручка за один финансовый год превышает 50 млрд рублей, будет необходимо представлять в свои налоговые органы страновые отчеты. В них должна будет содержаться вся информация о том, как налоговый учет этой компании ведется на территории каждого государства, какие налоги уплачиваются и в бюджет какой страны, а также какую деятельность выполняет часть транснациональной компании, которая действует за пределами РФ.

Кроме того, законопроект обязывает участников финрынка предоставлять финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые не являются резидентами РФ.

«Впоследствии такие данные подлежат предоставлению в рамках единого стандарта обмена информацией. Этот процесс взаимный, если наше законодательство будет отвечать этим стандартам, РФ будет получать от стран-участников аналогичную информацию о финансовых счетах резидентов РФ в зарубежных финансовых организациях», — отмечал в ходе рассмотрения документа в первом чтении замминистра финансов РФ Илья Трунин.

За непредставление перечисленной информации правительство предлагает штрафовать организации на 500 тыс. рублей.