Число автомобилей в системе «Платон» приближается к миллиону

Москва, , 14:29 — REGNUM В России за два года функционирования государственной системы «Платон» грузоперевозчики зарегистрировали в ней более 921 тыс. большегрузов, сообщили в Росавтодоре.

За это период на ремонт дорог и строительство мостов системой «Платон» собрано около 37 млрд рублей.

С учетом этой программы за счёт средств от «Платона» уже отремонтировано более 1700 км дорог. Также продолжаются работы по строительству и реконструкции мостов, большая часть из которых была закрыта последние несколько лет из-за аварийного состояния.

Также дополнительные средства на российские дороги поступают за счёт транзитного транспорта: 15% собранной платы приходится на иностранных перевозчиков.

С учётом перспективного развития транспортных коридоров поступления в дорожный фонд будут только возрастать, что позволит более высокими темпами развивать дорожную сеть России.

За первые два года учтены и реализованы все предложения грузоперевозчиков. В частности, введена постоплата, сохранен льготный тариф, модернизированы сервисы системы для дополнительного удобства пользователей и максимально упрощено получение информации для предоставления ФНС при использовании права на налоговый вычет.

В настоящее время продолжается плановая работа по усилению контроля за нарушителями, что также отвечает требованиям законопослушных перевозчиков.

На федеральных трассах уже установлено 480 рамных конструкций системы стационарного контроля, а также действуют 100 специальных автомобилей фотофиксации нарушений.

Кроме того, в 2018 году предполагается передача полномочий по выявлению нарушителей на основе автоматической фиксации от МВД России к Ространснадзору.

«Система «Платон» позволила сделать масштабный шаг к цифровизации целой отрасли российской экономики и обеспечить формирование прозрачного рынка грузоперевозок. Государство получило фактические данные о количестве перевозчиков и структуре владельцев большегрузов, среди которых более 60% — физические лица», — отметили в Росавтодоре.

В настоящее время в государственной системе «Платон» зарегистрированы перевозчики из более чем 70 стран. 14% большегрузов приходится на зарубежных грузоперевозчиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года компаниям, осуществляющим грузоперевозки на территории России, разрешили самим выбрать федеральные трассы, которые нужно отремонтировать. Они могут проголосовать на сайте «Карта убитых дорог».

Напомним, система «Платон» («плата за тонны») введена с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2017 года тариф составляет 1,9 рубля за километр. Деньги взимаются с водителей большегрузов в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автотрассам.

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