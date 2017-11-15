В Петербурге рано или поздно появится аналог МЦК — «открытое метро»

Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Проект внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в Санкт-Петербурге будет реализован. В 2018 году появится конкретика по срокам, стоимости и протяжённости петербургского аналога Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сегодня, 15 ноября, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, заявил заместитель министра транспорта России Николай Асаул.

«Это правильная идея. Она безусловно будет реализована. Московский пример показал, что это очень востребованный вид транспорта и хорошая альтернатива строительству метро. В Петербурге для этого есть все предпосылки, есть элементы будущего кольца, и дирекция (АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — прим. ИА REGNUM ) будет очень активно заниматься его проработкой и скорейшей реализацией. Этот проект должен стать неотъемлемой частью городского транспорта», — сказал Николай Асаул по итогам пленарного заседания IV Международной ежегодной конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

По его словам, проект пока находится на уровне идеи. Но в следующем году может появиться подробный план-график со сроками, протяженностью дороги и стоимостью проезда.

Ранее на пленарном заседании форума об идее строительства аналога МЦК упомянул зампред правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

«Много объектов в приграничных районах: и на территории Санкт-Петербурга, и на территории Ленинградской области. Вопрос улучшения транспортного обслуживания, независимо от вида транспорта, стоит остро, в том числе по принципу Москвы, где есть центральное транспортное кольцо, МЦК. Наверное, и у нас пришло время приступить к реализации такой идеи», — сказал Михаил Москвин.

Было бы правильно, подчеркнул Москвин, если бы такой вид железнодорожного транспорта с центральным кольцом «частично затрагивал и приграничные территории Ленинградской области».

«Люди, которые проживают в Ленобласти и в Петербурге, ездят отдыхать или на работу, не замечают границы и не осознают момент, когда пересекают границу. Синхронизация всех проектов развития, в первую очередь транспорта, позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и снимает ограничения для развития экономики. Без развитой Ленинградской области невозможно нормальное развитие города. Развитие транспорта соседнего региона — общая приоритетная задача», — подчеркнул гендиректор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Кирилл Поляков.

Московское центральное кольцо (МЦК) — линия городских электропоездов, интегрированная с метрополитеном.

Проект кольцевой дороги в Санкт-Петербурге ранее был включен в Стратегию развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года. Реализация железнодорожного кольца предполагалась при сотрудничестве РЖД и петербургских властей.

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Как заявляли ранее в Смольном, проект «Открытое метро Санкт-Петербурга» является аналогом Московского центрального кольца (МЦК). Власти города для его реализации могут обратиться за поддержкой из федерального бюджета.

Проект «Открытое метро» будет реализован в виде железнодорожного полукольца с использованием существующей полосы отвода ОАО «РЖД». Длина трассы «открытого метро» составит 53 км и включит 24 транспортно-пересадочных узла с возможностью пересадки на все линии метрополитена.

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Маршрут трассы пройдет от будущего жилого района Юнтолово на северо-западе города через Лахту, Старую Деревню, Кушелевку, Пискарёвку, Ладожский вокзал, Волковскую, Электросилу до Сосновой поляны на юго-западе Петербурга

Планируемый пассажиропоток — около 170 тыс. человек в сутки, или около 60 млн человек в год.

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