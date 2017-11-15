НДС, акцизы, долги: Госдума меняет налогообложение

Москва, , 14:01 — REGNUM Правительственный законопроект, вводящий новую систему налогообложения сразу по нескольким сферам, Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 15 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В первоначальном варианте документа к первому чтению правительство предлагало перенести с 2018 на 2019 год возможность применения субъектами РФ льготного налогообложения на движимое имущество. Кроме того, законопроект также наделял налогоплательщика правом на инвестиционный налоговый вычет. Налог на прибыль организации, который поступает в федеральный бюджет, будет уменьшен на 10% от суммы расходов, которые инвестор потратил на приобретение или реконструкцию инфраструктурных объектов.

Акцизы

Законопроект предполагает ежегодное увеличение ставок акцизов на бензин и дизельное топливо: на 50 копеек за литр с 1 января 2018 года и еще на 50 копеек выше с 1 июля 2018 года. Нововведение коснется легковых автомобилей с мощностью двигателя выше 200 лошадиных сил.

Налоги по регионам

Между тем ко второму чтению профильный комитет существенно изменил законопроект, прописав в нем несколько новых норм. В частности, региональным властям и органами госвласти предлагается разрешить не направлять в Минфин РФ и ФНС информацию об установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных налогов. Таким образом, отчитываться об этом они должны будут в финансовые органы региона и в территориальные органы ФНС.

При этом региональное заксобрание сможет принимать закон, который введет начисление пени на сумму недоимки по налогам. Так, пеня будет начисляться с 1 июля 2018 года за налоговый период 2016 года и с 1 июля 2019 года за 2017 год.

Кроме того, субъекты РФ также могут получить право устанавливать дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество организаций, в том числе и полностью отменять его. А налоговые ставки, которые субъекты устанавливают на движимое имущество, не смогут превышать 1,1%.

Налог на добавленную стоимость

Согласно предложению правительства, организации и индивидуальные предприниматели, которые уплачивают единый сельскохозяйственный налог (ЕСН), могут не уплачивать налог на добавленную стоимость. Такой возможностью разрешается пользоваться в год перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога, а также если сумма доходов таких предприятий без учета ЕСН не превысил 100 млн рублей в 2018 году, 90 млн рублей в 2019 году, 80 млн рублей в 2020, 70 млн рублей в 2021 году и 60 млн рублей в 2016 году.

Кроме того, все операции, связанные с реализацией лома и отходов черных и цветных металлов, также предлагается не облагать НДС. Такая же норма распространится на услуги по транспортировке природного газа трубопроводным транспортом по международным договорам РФ.

Транспортный налог

Ко второму чтению профильный комитет уточнил правила расчета транспортного налога. Предлагается, что он будет зависеть от стоимости автомобиля. Так, для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей до 5 млн рублей и младше 3 лет предлагается использовать единый коэффициент для расчета налога — 1,1%. Согласно действующим сегодня нормам, коэффициент повышался до 1,5% в зависимости от срока владения таким автомобилем. Между тем в первый год налог уплачиваться по коэффициенту в 0%.

Налог на транспорт дороже 5 млн рублей, как и сегодня, будет рассчитываться по коэффициенту 2%.

Безнадежные долги и упрощенка

Как отмечают в правительстве, гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. В связи с этим такие долги следует признавать безнадежными.

Кроме того, предлагается не учитывать доходы, полученные от оплаты коммунальных услуг собственниками недвижимости, при определении объекта налогообложения по упрощенной системе. Такое нововведение коснется товариществ собственников жилья и недвижимости, управляющих организаций, а также садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ и партнерств.

Налог на добычу полезных ископаемых

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам в рамках обсуждаемого законопроекта также предложил продлить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Так, в случае принятия закона, при добыче кондиционных руд олова на Дальнем Востоке ставка НДПИ будет сохраняться нулевой до конца 2022 года.

Кроме того, при добыче газового конденсата предлагается разрешить уменьшить сумму НДПИ на сумму налогового вычета. Такое нововведение необходимо, считают в правительстве, поскольку при переработке газового конденсата появляется широкая фракция легких углеводородов.

Также Госдума РФ поддержала предложение Минфина РФ о введении на 10 лет ежегодного налогового вычета в 35 млрд рублей для добычи нефти на Самотлорском месторождении «Роснефти».