Детям Южно-Курильска подарили спортивный комплекс за 45 млн рублей

Южно-Курильск , Сахалинская область, , 15:16 — REGNUM Школьникам Южно-Курильска подарили новый спортивный комплекс, стоимостью 45 млн рублей. Спортивный объект построен в рамках ФЦП «Социально — экономическое развитие Курильских островов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Строительство спортивного комплекса со стадионом, футбольным полем со специальным покрытием — искусственной фибриллированной травой, которая быстро восстанавливается и позволяет играть даже при минусовых температурах — велось с 2014 года.

В Южно-Курильской средней школе, на территории которой разместился спортивный объект, обучаются 580 детей. При этом местные власти отмечают, что мест в школе уже не хватает и довольно остро стоит вопрос о строительстве нового здания. При этом, в Южно-Курильске две школы, ситуация в обоих одинакова: детям Кунашира в имеющихся школах уже тесно.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России увеличило финансирование ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов». Средства предназначены на улучшение качества жизни курильчан. Всего на эти цели будет выделено 80,9 млрд рублей.

В рамках реализации программы планируется ввод в эксплуатацию зданий аварийно — спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций. Планируется строительство новых школ, детских садов, учреждений культуры. На Парамушире построят новую районную больницу, на Кунашире ЦРБ реконструируют. Будут также построены и реконструированы фельдшерско — акушерские пункты на других островах Курильской гряды.

В рамках ФЦП «Развитие Курил» планируется решить и важнейший для островов вопрос — транспортной доступности. Проекты двух грузо-пассажирских судов для линии Курилы — Сахалин — Петропавловск — Камчатский заказаны. Их строительство начнется ориентировочно в 2018 году.

Также программой предусмотрено развитие связи на Курилах. Правительство выделило «Ростелекому» субсидии в 2 млрд рублей на прокладку оптоволокна. Реализацию проекта решено ускорить — вместо трех лет один год.

В августе правительство объявило о создании ТОР «Курилы». Она стала восемнадцатой по счету ТОР на Дальнем Востоке. Якорный инвестор — рыбокомбинат «Островной». Инвестор вкладывает собственные средства. Власти ожидают от проекта солидных поступлений в бюджет и создания 700 новых рабочих мест.