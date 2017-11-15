Госдума упрощает грузоперевозки в направлении Черноморского бассейна

Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума упрощает оформление перевозок грузов железнодорожным транспортом в направлении Черноморского бассейна, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

В соответствии с законом о присоединении России к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) этот документ применяется к припортовым участкам Октябрьской и Калининградской железных дорог (от причалов паромных комплексов Усть-Луга и Балтийск до станций Лужская и Балтийск соответственно).

Для упрощения оформления перевозок грузов и ожидаемого вследствие этого увеличения объемов перевозок в направлении Черноморского бассейна предусматривается, что КОТИФ будет также применяться к сухопутному участку от железнодорожной станции Кавказ до порта Кавказ.

По мнению правительства, принятие закона позволит использовать единый перевозочный документ как на железнодорожном, так и на морском участках пути.