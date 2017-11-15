Замкнутый круг: Строительство домов СУ-155 в Иваново приостановлено

Иваново, , 13:32 — REGNUM В Иванове временно приостановлено строительство объектов Ивановской ДСК — дочки скандально известной компании СУ-155, оставившей дольщиков без квартир в нескольких российских регионах. Объекты Ивановской ДСК были переданы для достройки другой компании, но, как стало известно, с конца октября работы на строительных площадках приостановлены.

О временной приостановке строительства 14 ноября сообщила компания АО «Стройиндустрия-Холдинг», которая и занимается достройкой объектов СУ-155. Причем приостановлены работы не только в Ивановской, но и в Ярославской, Костромской и Московской областях. Причина — прекращение финансирования со стороны ООО «РК Cтрой».

«Основанием для такого решения послужил объём незакрытых, т. е. не подтверждённых принятыми работами, авансов на сумму чуть более 1 млрд рублей. По поручению Минстроя РФ в настоящее время проводится независимый аудит ситуации», — говорится в сообщении компании.

На счетах компании на данный момент средств нет. Проверка должна подтвердить целевое расходование государственных средств нынешним руководством «Стройиндустрия-Холдинга», после чего финансирование строительства возобновится в полном объёме», — также отмечается в сообщении.

Заместитель гендиректора «РК Строя» Темир Батукаев, в свою очередь, отвечая на вопросы в социальной сети, сообщил, что выплата средств идет в соответствии с графиком финансирования.

«СИХ («Стройиндустрия-Холдинга» — прим. ИА REGNUM ) со своей стороны должен отчитываться за потраченные деньги, не превышая лимита финансирования. К сожалению это у него не получается (в размере 1,2 млрд рублей), так как средства государственные, должна быть полная прозрачность расходования денежных средств. В нашем понимании у СИХ достаточно средств для продолжения строительства… и вопрос остановки нас удивляет также. Для этого на объект высажены аудиторы, согласованные с банком и Минстроем РФ», — сообщил Батукаев, заверив, что строительство всех объектов будет завершено в любом случае.

АО «Стройиндустрия-Холдинг», впрочем, заявляет, что предоставлен «исчерпывающий объём первичной документации, подтверждающей, что средства, полученные в 2017 году, нынешним руководством компании использованы по назначению и, как говорят строители, находятся «в стройке». На эти деньги возведены коробки домов, закуплены стройматериалы и лифты, произведены и продолжают производиться ЖБИ, финансируются отделочные работы и благоустройство».

Основной острой проблемой в компании называют долги перед подрядными организациями за уже построенные дома, и в этом в АО «Стройиндустрия-Холдинг» обвиняют бывшего директора компании.

«Решение проблемы погашения долгов перед подрядчиками, возникших вследствие нецелевого использования денег АИП в 2016 году, находится в сфере ответственности «РК Строя». Нынешнее руководство «Стройиндустрия-Холдинга» с начала текущего года неоднократно обращало на неё внимание и предупреждало о возможных последствиях. Затягивание с её решением загоняет ситуацию в замкнутый круг, разорвать который должен помочь начавшийся аудит», — говорится в заявлении компании.

Тем временем, как сообщило ивановское издание «Частник», со всех объектов «СУ-155» в Иванове ушли рабочие, перед которыми образовались долги по заработной плате.

Добавим, что согласно данным, прозвучавшим на совещании в Минстрое РФ в начале ноября, из 14 недостроенных домов СУ-155 в эксплуатацию введено шесть объектов. Более 1,5 тыс. квартир переданы под заселение гражданам.

«В плане на 2017 год — ввод четырех домов на 844 квартиры. В 2018 году планируется сдать оставшиеся 4 дома и передать дольщикам 774 квартиры», — сообщил замминистра Никита Стасишин.

В середине сентября этого года ивановские дольщики вышли на очередной митинг, требуя внимания властей к своей проблеме.

«На сегодняшний день, т. е. практически за два года санации, в Иванове не существует объектов, по которым была бы полностью решена проблема обманутых дольщиков. Дома либо достроены, но не введены в эксплуатацию из-за невозможности их подключения к постоянной схеме электроснабжения (литер 1 мкр. Рождественский, 3-я очередь Рабфаковской, 38, 2-я очередь дома в мкр. Сухово-Дерябихинский), либо введены еще в 2016 г. с нарушениями, на временных электросхемах, на которых «благополучно» пребывают до сих пор (Кудряшова лит. 2, 1−2 очереди Рабфаковской, 38)», — говорится, в частности, в резолюции митинга.

Между тем, в конце сентября стало известно об аресте бывшего гендиректора строительной компании СУ-155 по обвинению в особо крупном мошенничестве.

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