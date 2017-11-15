Замкнутый круг: Строительство домов СУ-155 в Иваново приостановлено

Иваново, 15 ноября 2017, 13:32 — REGNUM В Иванове временно приостановлено строительство объектов Ивановской ДСК — дочки скандально известной компании СУ-155, оставившей дольщиков без квартир в нескольких российских регионах. Объекты Ивановской ДСК были переданы для достройки другой компании, но, как стало известно, с конца октября работы на строительных площадках приостановлены.
О временной приостановке строительства 14 ноября сообщила компания АО «Стройиндустрия-Холдинг», которая и занимается достройкой объектов СУ-155. Причем приостановлены работы не только в Ивановской, но и в Ярославской, Костромской и Московской областях. Причина — прекращение финансирования со стороны ООО «РК Cтрой».
«Основанием для такого решения послужил объём незакрытых,
На счетах компании на данный момент средств нет. Проверка должна подтвердить целевое расходование государственных средств нынешним руководством «Стройиндустрия-Холдинга», после чего финансирование строительства возобновится в полном объёме», — также отмечается в сообщении.
Заместитель гендиректора «РК Строя» Темир Батукаев, в свою очередь, отвечая на вопросы в социальной сети, сообщил, что выплата средств идет в соответствии с графиком финансирования.
«СИХ («Стройиндустрия-Холдинга» — прим. ИА REGNUM ) со своей стороны должен отчитываться за потраченные деньги, не превышая лимита финансирования. К сожалению это у него не получается (в размере 1,2 млрд рублей), так как средства государственные, должна быть полная прозрачность расходования денежных средств. В нашем понимании у СИХ достаточно средств для продолжения строительства… и вопрос остановки нас удивляет также. Для этого на объект высажены аудиторы, согласованные с банком и Минстроем РФ», — сообщил Батукаев, заверив, что строительство всех объектов будет завершено в любом случае.
АО «Стройиндустрия-Холдинг», впрочем, заявляет, что предоставлен «исчерпывающий объём первичной документации, подтверждающей, что средства, полученные в 2017 году, нынешним руководством компании использованы по назначению и, как говорят строители, находятся «в стройке». На эти деньги возведены коробки домов, закуплены стройматериалы и лифты, произведены и продолжают производиться ЖБИ, финансируются отделочные работы и благоустройство».
Основной острой проблемой в компании называют долги перед подрядными организациями за уже построенные дома, и в этом в АО «Стройиндустрия-Холдинг» обвиняют бывшего директора компании.
«Решение проблемы погашения долгов перед подрядчиками, возникших вследствие нецелевого использования денег АИП в 2016 году, находится в сфере ответственности «РК Строя». Нынешнее руководство «Стройиндустрия-Холдинга» с начала текущего года неоднократно обращало на неё внимание и предупреждало о возможных последствиях. Затягивание с её решением загоняет ситуацию в замкнутый круг, разорвать который должен помочь начавшийся аудит», — говорится в заявлении компании.
Тем временем, как сообщило ивановское издание «Частник», со всех объектов «СУ-155» в Иванове ушли рабочие, перед которыми образовались долги по заработной плате.
Добавим, что согласно данным, прозвучавшим на совещании в Минстрое РФ в начале ноября, из 14 недостроенных домов СУ-155 в эксплуатацию введено шесть объектов. Более 1,5 тыс. квартир переданы под заселение гражданам.
«В плане на 2017 год — ввод четырех домов на 844 квартиры. В 2018 году планируется сдать оставшиеся 4 дома и передать дольщикам 774 квартиры», — сообщил замминистра Никита Стасишин.
В середине сентября этого года ивановские дольщики вышли на очередной митинг, требуя внимания властей к своей проблеме.
«На сегодняшний день,
Между тем, в конце сентября стало известно об аресте бывшего гендиректора строительной компании СУ-155 по обвинению в особо крупном мошенничестве.
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